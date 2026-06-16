Disparition d'Aude Fagot : 17 jours d'angoisse et un mystère opaque dans le Doubs

Depuis le 31 mai, Aude Fagot, infirmière de 44 ans, a disparu dans le Doubs. Après deux semaines d'investigations, une battue citoyenne et l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement, son sort reste inconnu. Retour sur une enquête complexe.

Récit. Disparition d' Aude Fagot : la trace de l'infirmière de 44 ans n'a toujours pas été retrouvée... retour sur 17 jours d'angoisse et de mystère.

Aude Fagot, infirmière de 44 ans, installée à Jougne, dans le Doubs, tout près de la frontière suisse, n'a plus donné le moindre signe de vie à ses proches depuis plus de quinze jours. Les recherches, les investigations et une battue n'ont pas permis de trouver le moindre indice. Seule sa voiture a été découverte dans une zone boisée, sans qu'aucun élément ne permette de faire avancer l'enquête. Où est Aude Fagot ?

Depuis le dimanche 31 mai, cette infirmière de 44 ans s'est tout simplement volatilisée. Depuis plus de 15 jours, sa famille, épaulée par la gendarmerie, redouble d'efforts pour retrouver sa trace. Mais que sait-on de cette affaire troublante qui a débuté dans un petit village du Doubs ? Il est aux alentours de 16 heures lorsqu'Aude Fagot, domiciliée à Jougne, un village de 2 000 habitants frontalier de la Suisse, donne son dernier signe de vie.

La dernière personne à avoir échangé avec elle est Hédi Merras, son compagnon. Celui-ci a pu s'entretenir directement avec cet homme qui travaille en Suisse. Il a affirmé qu'il avait été le premier à donner l'alerte et qu'il voulait contribuer à faire avancer les investigations. Si les deux ne vivent pas sous le même toit, ils passent énormément de temps ensemble.

Le dernier message envoyé par Hédi Merras à la quadragénaire est resté comme "Lu". Le téléphone reste silencieux et l'entrepreneur commence à s'inquiéter... Il finit par prévenir la mère d'Aude Fagot, le 1er juin. La famille décide de signaler la disparition le lendemain, le 2 juin.

Rapidement, l'inquiétude se transforme en angoisse lorsque la voiture de l'infirmière est retrouvée abandonnée dans un secteur boisé de Jougne, proche de la frontière suisse. À l'intérieur, aucun élément ne permet de comprendre ce qui a pu se passer. Disparition d'Aude Fagot : voiture laissée à l'abandon, battue citoyenne... l'inquiétude grandit autour de l'infirmière de 44 ans. Les gendarmes ouvrent alors une enquête pour disparition inquiétante.

À ce stade, toutes les hypothèses sont sur la table : un départ volontaire, un accident ou une mauvaise rencontre... Mais aucune n'est privilégiée. Les recherches s'organisent autour de la zone où le véhicule a été découvert. Mais les jours passent sans qu'aucune trace de la quadragénaire ne soit retrouvée.

Environ une semaine après la disparition, la gendarmerie diffuse un appel à témoins. Le visage d'Aude Fagot apparaît sur les réseaux sociaux et dans les médias. La famille et les gendarmes du Doubs sont sans nouvelles de madame Aude FAGOT. Nous lançons un appel à témoins parallèlement aux recherches en cours, annoncent alors les militaires.

L'infirmière est décrite comme une femme de corpulence fine, mesurant 1,56 mètre, aux yeux marron et aux cheveux bruns mi-longs. Une battue citoyenne est lancée. Au refuge de la Joux, à Jougne, plus de 250 bénévoles répondent à l'appel des enquêteurs. Encadrés par une trentaine de gendarmes, famille, connaissances et habitants du secteur ratissent méthodiquement près de trois kilomètres carrés de forêt.

Après plusieurs heures de recherches minutieuses, la battue s'achève et rien n'a été trouvé. Pas de vêtement, pas de téléphone et pas le moindre élément susceptible de faire avancer l'enquête. Disparition d'Aude Fagot : après 15 jours sans nouvelles de l'infirmière de 44 ans, une information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration. Le parquet de Besançon décide de franchir une étape supplémentaire en ouvrant une information judiciaire pour arrestation, enlèvement et séquestration.

Le procureur Cédric Logelin appelle à la prudence : aucun élément ne permet encore d'affirmer l'intervention d'un tiers. Mais ce cadre juridique offre aux enquêteurs davantage de moyens pour poursuivre les investigations et réagir rapidement si une piste criminelle venait à émerger. Aujourd'hui, plus de deux semaines après les faits, le mystère demeure entier.

Dans cette affaire, les enquêteurs disposent d'une seule certitude : le 31 mai, Aude Fagot a quitté son domicile de Jougne et plus personne ne l'a jamais revue. Pour accéder de nouveau à cet article Disparition d'Aude Fagot : "Elle allait beaucoup mieux"... après douze jours sans nouvelles, quelles pistes pour tenter de retrouver l'infirmière de 44 ans ?

Une infirmière de 44 ans portée disparue depuis plus d'une semaine : "On espère une fin heureuse", malgré une battue, toujours aucun signe de vie d'Aude. Une infirmière de 44 ans portée disparue depuis une semaine : son véhicule a été découvert près de la frontière suisse, les gendarmes lancent un appel à témoins





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