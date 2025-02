Disparition à Cogea : Une enseignante de 65 ans introuvable depuis deux semaines

Une femme de 65 ans, habitante de Saint-André-des-Eaux, a disparu après avoir donné un cours de soutien scolaire à Cogea. La gendarmerie lance un appel à témoins.

Une femme de 65 ans, habitant Saint-André-des-Eaux en Loire-Atlantique, a disparu depuis le 25 janvier. C'est sa colocataire, inquiète de ne pas la voir rentrer, qui a prévenu la gendarmerie. L'enseignante était venue donner un cours de soutien scolaire dans une maison du village de Cogea , près de l'étang de Sandun, à Guérande . En arrivant sur place à bord d'une Clio grise, la sexagénaire a décidé de repartir à pied, expliquent les journaux Ouest-France.

Le véhicule est resté stationné sur place. À 11h30, elle s'est rendue à pied, près de l'étang, alors que la météo était mauvaise. Ce qui n'étonne pas les enquêteurs, car l'enseignante est « quelqu'un qui aime faire de la randonnée », expliquent-ils à Actu. La sexagénaire a été vue pour la dernière fois vers 12h, marchant sur un chemin puis une route au niveau de l'intersection de la rue des Chênes et de la route de Cogéa. Elle n'a pas de téléphone et n'a donné aucune nouvelle depuis. Selon la gendarmerie qui poursuit les recherches depuis deux semaines, l'enseignante n'est pas équipée d'un téléphone portable. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver sa trace. La sexagénaire mesure 1m65, a les cheveux blonds courts. Le jour de sa disparition, elle portait une doudoune noire à capuche, un jean gris, des baskets de couleur crème, un foulard bleu et un sac à main beige en bandoulière. Toute personne qui aurait croisé sa route ou qui détiendrait des informations peut contacter la gendarmerie de Guérande au 02 40 24 90 42





Disparition Cogea Guérande Enseignante Appel À Témoins

France Dernières Nouvelles, France Actualités

