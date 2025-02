Disney propose des croisières de luxe sur le Rhône

Le géant américain du divertissement Disney lance de nouvelles croisières sur le Rhône en France, promettant une expérience haut de gamme et intimiste. Les passagers pourront explorer les charmes du sud de la France, avec des escales à Lyon, Tournon, Viviers, Avignon, Arles et Marseille. L'aventure inclut des animations et des spectacles à bord, ainsi que des excursions variées comme des promenades à vélo, du kayak et des dégustations de spécialités locales.

Des croisières en France , et pas n’importe où : sur le Rhône . L’aventure commencera à Lyon où les passagers pourront flâner dans le Vieux- Lyon , explorer le parc de la Tête d’Or à vélo ou encore s’offrir une visite œnologique dans le Beaujolais . La croisière poursuivra son chemin à travers la vallée du Rhône avec des arrêts à Tournon, Viviers, Avignon et Arles.

Chaque escale offrira son lot d’activités : balades à vélo, kayak, dégustations de spécialités locales… De quoi varier les plaisirs avant de conclure en beauté à Marseille, face à la Méditerranée. Et parce que Disney ne fait jamais les choses à moitié, l’expérience ne s’arrêtera pas aux excursions. À bord, les passagers profiteront d’animations et de spectacles, dans un cadre qui promet d’être soigné. Si l’aventure fait rêver, elle n’est pas accessible à toutes les bourses. Le billet d’entrée s’élève à 5 507 euros (!) par adulte et 4 900 euros (!!) pour un enfant de moins de 11 ans. Pour ceux qui veulent voir les choses en grand, les cabines premium montent jusqu’à 8 889 euros par personne… Ce tarif comprend l’hébergement, les repas, les activités et animations, ainsi que les boissons à volonté (vin, bière et softs au déjeuner et au dîner). Un luxe qui se reflète aussi dans la capacité réduite du bateau : seulement 150 passagers pourront embarquer à chaque départ. Les réservations sont ouvertes au grand public depuis le 12 février. Cinq départs sont programmés entre juin et septembre 2026. Une fenêtre estivale idéale pour profiter des charmes du sud de la France, à condition d’avoir le budget. Avec cette nouvelle offre, le géant américain du divertissement étoffe son catalogue de voyages « Adventures by Disney », qui propose déjà des croisières sur le Danube, le Rhin ou encore en Adriatique. Loin des parcs d’attractions et des croisières XXL, l’entreprise mise ici sur une approche plus intimiste et plus raffinée, adaptée aux amateurs (fortunés) de voyages tout confort





