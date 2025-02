Le vice-président américain JD Vance a provoqué des réactions contrastées lors de la Conférence de la sécurité de Munich en ciblant les préoccupations concernant la liberté d'expression et le droit de vote en Europe, suscitant des critiques des dirigeants européens.

Le vice-président américain, JD Vance, a suscité des réactions controversées lors de la Conférence de la sécurité de Munich en se concentrant sur les préoccupations concernant la liberté d'expression et le droit de vote en Europe plutôt que sur le conflit en Ukraine .

Vance a exprimé son inquiétude quant à la perception de recul de la liberté d'expression en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe, affirmant que cette menace était plus préoccupante que celle de la Russie, de la Chine ou d'autres acteurs externes. Il a également critiqué l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, attribuant cette décision à des pressions venant de voisins continentaux et contestant la force de la démocratie roumaine.Le discours de Vance a été accueilli avec de l'indignation par les dirigeants européens, qui ont qualifié sa critique du « cordon sanitaire » empêchant l'extrême droite d'accéder au pouvoir de « humiliante ». Le chancelier allemand Olaf Scholz a fermement rejeté les propos de Vance, soulignant que l'expérience du national-socialisme en Allemagne avait conduit à un consensus sur l'importance de ce mur pare-feu contre les partis d'extrême droite. Malgré les critiques, Vance a rencontré Alice Weidel, candidate de l'AfD, en marge de la conférence, confirmant ainsi son intérêt pour les partis d'extrême droite allemands. Vance a également critiqué le Royaume-Uni et la Suède pour avoir condamné un individu qui a brûlé des exemplaires du Coran, arguant que cela témoignait d'une restriction de la liberté d'expression. Le ministre de la Justice suédois a réaffirmé que la Suède disposait de protections étendues de la liberté d'expression, mais qu'elle n'était pas illimitée





