Disco, le nouveau restaurant festif qui ouvre à Brest

Le restaurant Disco ouvrira ses portes samedi 22 février 2025, dans le centre-ville de Brest, au 21 rue de Lyon. Vincent Jouyaux et Carole Ruault, les créateurs de ce lieu, promettent une ambiance « cool et joyeuse » avec de la bonne musique et une cuisine bistronomique axée sur les produits frais. Découvrez les recettes et l'univers de ce nouveau restaurant breton.

Rue de Lyon, dans le centre-ville de Brest , Le Coup de fourchette, fermé en décembre dernier, laisse place à un nouveau restaurant : Disco. L’ouverture est annoncée samedi 22 février 2025 pour le service de midi. Les travaux de rénovation s’achèvent. « On ne va pas mettre du disco tout le temps », rit Vincent Jouyaux, gérant de l’établissement avec sa compagne Carole Ruault. Disco fait ici référence à « une ambiance cool, joyeuse ».

Le duo a imaginé un « restaurant festif », avec « de la bonne musique et de la bonne cuisine ». La première sera plutôt seventies, la seconde bistronomique.Des plats terre et mer Le couple arrive de Paris. « On avait très envie de venir en Bretagne ». Un retour aux sources pour Vincent Jouyaux qui a vécu, petit, à Guilers. Carole Ruault, a, de son côté, des attaches à Crozon. Ils ouvrent à Brest leur premier restaurant. Non sans expérience, Vincent Joyaux œuvre en cuisine depuis ses 14 ans. Il en a 38 à présent. Sa moitié officiera en salle. « Nous créons les recettes ensemble », souligne le restaurateur. La part belle est donnée aux poissons et aux légumes, aux associations terre-mer avec une touche personnelle inspirée des nombreux voyages du chef. À lire aussi Restaurant Les Maraîchers à Brest, une histoire de famille et de générosité Le midi, une formule sera proposée avec au choix un poisson, une viande et une option végé (entrée, plat et dessert à 23 euros). Le soir, la carte sera étoffée. Des cocktails Les commerçants ont également eu à cœur de soigner la carte des boissons, avec l’envie d’offrir une large place aux cocktails (1). Une barmaid a été recrutée à cet effet.Vincent Jouyaux et Carole Ruault peaufinent les derniers détails, impatients de faire découvrir leurs univers aux Brestois.(1) L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 21 rue de Lyon à Brest. Ouverture du mercredi au samedi, de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 30 à minuit, le dimanche, de 11 h à 14 h 30. Instagram.Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu #Commerces à Brest #Restaurant #Sortir à Bres





