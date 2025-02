Disco, I’m Coming Out : Une Exposition Vibrerende à la Philharmonie de Paris

L'exposition « Disco, I’m Coming Out » à la Philharmonie de Paris plonge le public dans l'univers jubilatoire et contestataire du disco. Des origines sociales et politiques aux tubes planétaires, l'exposition retrace l'histoire de ce mouvement musical qui a marqué son temps et continue d'inspirer.

L'exposition « Disco, I’m Coming Out » à la philharmonie de Paris vous invite à un voyage dans le temps et dans la musique. Dès l'entrée, vous serez accueillis par un immense tapis rond, conçu comme une piste de danse, où les tubes disco les plus célèbres vous feront bouger de manière incontrôlable. Mais au-delà de l'ambiance festive et des paillettes, cette exposition explore les racines profondes du disco et son impact durable sur la musique.

Le disco, né dans les années 1960 aux États-Unis, plus précisément à New York, est un mouvement musical qui prend racine dans les milieux marginalisés, où les hommes n'avaient pas le droit de danser ensemble et les boîtes de nuit devaient respecter un ratio minimal entre hommes et femmes. Le 14 février 1970, David Mancuso ouvre son appartement pour fonder l'esthétique disco avec une fête hédoniste « Love Saves the Day », sans aucune discrimination. C'est le début d'une nouvelle ère pour les communautés homosexuelles, latino et noire américaines qui cherchent l'émancipation et la liberté de mouvement à travers la danse. L'exposition retrace l'histoire du mouvement grâce à de nombreuses photos des clubs de l'époque, comme le célèbre Studio 54 à New York, fréquenté par Andy Warhol et son entourage. On peut également observer du matériel technique utilisé pour sampler à l'époque, ainsi que des vidéos de concerts, des costumes de scène des plus grandes « Disco Divas » et des pochettes de disques qui complètent l'esthétique disco. L'exposition met en lumière la dimension politique du mouvement, souvent oubliée derrière les paillettes et l'énergie festive. Elle rappelle les combats pour les droits civiques et les revendications des minorités sexuelles, à travers des reportages d'époque et des photos de « Demolition Night », un autodafé de disques disco organisé à Chicago en 1979, exprimant le rejet d'une musique associée à la communauté noire et homosexuelle. Au-delà de l'aspect politique, le disco continue de fasciner et d'inspirer les générations actuelles. L'exposition met en avant des artistes contemporains avec, par exemple, des costumes de scène de Clara Luciani et la batterie de Cerrone. Le compositeur, qui a fait redécouvrir son tube « Supernature » lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, donnera un concert à la philharmonie le 21 février prochain. Diana Ross, autre icône du disco, vient d'annoncer un concert à l'Accor Arena de Paris le 6 juillet prochain. Le disco « never can say goodbye » comme le chantait Gloria Gaynor. Exposition « Disco I’m Coming Out », du 14 février au 17 août 2025 à la Philharmonie, dans le 19e arrondissement de Paris





