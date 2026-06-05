Disappearance of Lyhanna: Body Found in Agricultural Silo

The body of Lyhanna, a 11-year-old girl who disappeared on May 29, 2026, has been found in an abandoned agricultural silo near Fleurance. The silo has been closed and isolated for several years, and the person who guided the investigators to the body worked as an agricultural laborer nearby.

Ce jeudi 4 juin 2026, un corps a été retrouvé près de Fleurance, lieu de disparition de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans. Le cadavre se trouvait dans un silo agricole, dans un lieu isolé et fermé depuis plusieurs années.

Lyhanna, disparue le 29 mai 2026 à Fleurancedans un silo agricole dans le secteur de Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance, a appris BFMTV. Interrogé par BFMTV, un agriculteur, ayant participé aux battues pour J’ai travaillé pendant 15 ans chez l’agriculteur qui a les champs de chaque côté du silo. C’est un silo qui est isolé et fermé depuis quelques années, donc plus personne n’y passe.

Vous avez un chemin de rentrée et une sortie qui n’est pas la même que l’entrée, donc vous rentrez d’un coté et vous sortez de l’autre. Aujourd’hui, avec le peu de monde qui passe sur ces routes, n’importe qui peut passer et vous passerez inaperçu.

Alors que le bâtiment est abandonné, il est entretenu ponctuellement par une personne, qui a pu guider les enquêteurs afin de retrouver le corps. avait travaillé en tant qu’ouvrier agricole dans l’exploitation agricole dans laquelle a été retrouvé le cadavre. C’est notamment pour cette raison que la zone a été fouillée par les enquêteurs.

Une autopsie doit être réalisée afin d’identifier le corps de la victime, a indiqué dans un communiqué Olivier Naboulet, le procureur de la République d’Agen, confirmant que le corps avait des La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. Dans l’attente de l’autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil Cet étrange itinéraire emprunté par Jérôme B, le principal suspect, le jour de la disparition de Lyhanna est suspecté d’attaques sur une fille de 11 ans.

Le suspect principal dans la disparition de Lyhanna a été accusé d’attaques sur une fille de 11 ans. Le cadavre retrouvé est porteur de vêtements similaires à ceux qu’elle portait le jour où elle s’est volatilisée. L’enquête autour de la disparition de Lyhanna pourrait prendre un nouveau tournant. Selon les informations de BFMTV, un corps a été retrouvé à proximité du lieu où elle s’est volatilisée.

Les parents de l’enfant réagissent à la découverte d’un corps : La tristesse et la colère… Les ossements retrouvés dans un champ de l’Aveyron sont bien ceux de l’agriculteur Francis Azam, disparu il y a 4 ans. Le corps découvert dans la Marne est bien celui de Madoua, le petit garçon disparu il y a plus d’un mois. Je crois qu’il est vivant : un ancien policier révèle ce qu’il a trouvé sur Xavier Dupont de Ligonnès.

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