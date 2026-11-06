Dino Scala remis en examen pour 13 nouveaux faits de viols et agressions

Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, a été remis en examen en mai 2025 pour 13 actes. Ce serial violeur condamné en 2022 fait face à de nouvelles accusations sexuelles dans le Nord.

Dino Scala, l'homme connu sous le nom de " violeur de la Sambre ", a été remis en examen en mai 2025 pour treize faits de violences sexuelles. Cette nouvelle étape judiciaire confronte le prévenu de soixante-quatre ans à des accusations supplémentaires, ravivant la douleur des victimes et relançant le processus d'enquête dans le Nord.

Un nouveau dossier d'agressions sexuelles

Le condamné pour cinquante-quatre viols et agressions sexuelles doit être interrogé vendredi par une juge d'instruction à Valenciennes dans le département du Nord. Cette audience vise à éclaircir de nouveaux faits similaires à ceux pour lesquels il a déjà été jugé. Dino Scala fait ainsi l'objet depuis 2023 d'une nouvelle information judiciaire qui inclut un viol et d'autres agressions passées.

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Sa défense, représentée par Me Margaux Mathieu, a confirmé ce nouvel interrogatoire sans fournir de détails supplémentaires. L'avocate a indiqué qu'elle réservait ses commentaires pour la juge, soulignant le caractère confidentiel des échanges prévus avec l'autorité judiciaire. Le parquet de Valenciennes n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations concernant cette procédure.

Témoignages et attentes des avocats des victimes

Me Hugo Van Cauwenberge, avocat d'une des plaignantes dans ce nouveau dossier, exprime le souhait de connaître le déroulement précis des faits reprochés. Il cherche à savoir si Dino Scala reconnaît ou se souvient de ces actes additionnels, espérant ainsi obtenir de nouvelles indications cruciales pour l'enquête. L'avocat mentionne que cette procédure intervient après une première condamnation, peut-être pour permettre une maturité dans le positionnement de l'accusé.

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Ce dernier procès, ouvert le 10 juin devant les assises du Nord, concernait dix-sept viols, douze tentatives de viol et vingt-sept agressions. Les faits, commis entre 1988 et 2018, ont touché des victimes âgées de treize à quarante-huit ans. L'épouse de Dino Scala a décrit un père de famille dévoué, un portrait en décalage total avec les crimes sexuels dont il est accusé.

Reconnaissance d'un préjudice d'anxiété majeur

La cour d'appel de Douai a rendu un jugement historique en reconnaissant un préjudice d'anxiété pour une victime du violeur de la Sambre. Elle a estimé que la plaignante a vécu seize ans dans une incertitude permanente concernant l'identité de son agresseur. Ce dernier, ouvrier bien intégré socialement, avait repéré son lieu de travail et ses habitudes avant de passer à l'acte.

Les faits reprochés dans cette nouvelle procédure couvrent une période allant de 1986 à 2009, s'ajoutant aux crimes commis jusqu'en 2018. Ils ont été perpétrés près du domicile de Dino Scala, autour de la rivière Sambre, en France comme en Belgique. Dino Scala a présenté ses excuses aux victimes lors de l'audience, reconnaissant quarante faits sur cinqu-six et en contestant seize autres.

Procès à venir et perspectives judiciaires

Me Van Cauwenberge souhaite une progression rapide vers un second procès pour ces faits additionnels anciens. Cette demande vise à obtenir une justice plus expéditive pour les victimes qui attendent des réponses. Le prévenu avait été condamné en 2022 à vingt ans de prison pour sa série de crimes sexuels en France et en Belgique.

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Cette remise en examen s'inscrit dans la continuité d'un parcours criminel qui a choqué l'opinion publique. Bien que certains détails demeurent flous en attendant les résultats de l'interrogatoire, la justice semble déterminée à élucider l'intégralité des agissements de Dino Scala. Les victimes et leurs avocats attendent avec impatience la suite de cette procédure judiciaire en cours.