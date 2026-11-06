Dino Scala convoqué à Douai pour une nouvelle enquête judiciaire

Le violeur de la Sambre Dino Scala quitte la prison du Nord pour être interrogé à Douai. Il fait face à 13 nouveaux faits dans une deuxième instruction judiciaire en cours.

Dino Scala, surnommé le 'violeur de la Sambre', a quitté ce vendredi 6 novembre 2026 au matin la prison située dans le Nord de la France. Sous escorte pénitentiaire, il se rendait au tribunal judiciaire de Douai pour subir un interrogatoire au fond. Cet événement marque sa deuxième convocation dans le cadre d'une deuxième information judiciaire ouverte en 2023.

Nouvelle procédure pour 13 faits de violences

La juridiction d'instruction enquête sur 13 autres faits de violences sexuelles commis dans les années 1980 et 1990. Dino Scala est mis en examen pour ces infractions anciennes. Cette deuxième procédure intervient après sa condamnation en juin 2022 par la cour d'assises du Nord, qui lui avait infligé vingt ans de réclusion criminelle pour cinquante-quatre agressions sexuelles et viols.

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Défense nie massivement les nouvelles accusations

Contrairement à la première instruction où Dino Scala reconnaissait environ quarante faits, il nie très largement les nouvelles infractions. Les avocats de la défense ont contesté ces nouvelles accusations lors des récentes audiences. Me Margaux Mathieu, avocate de la défense, a demandé une contre-expertise psychiatrique après les révélations de RTL concernant le profil de son client.

L'enjeu pour les parties civiles et la victime

Me Hugo Van Cauwenberge, avocat unique des parties civiles, représente l'une des treize plaignantes. Cette dernière dénonce une agression sexuelle survenue en 1994. Elle souhaite obtenir des réponses précises sur l'identité de son agresseur présumé. L'avocat insiste sur le droit de sa cliente à connaître la vérité sur ces événements passés.

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Impact psychiatrique et personnalité de l'accusé

Les magistrats cherchent aussi à affiner leur compréhension de la personnalité de Dino Scala. Une expertise psychiatrique très défavorable a été révélée récemment par l'information RTL. Le psychiatre a qualifié Dino Scala d'extrêmement dangereux. Cette évaluation pèse lourdement sur le cours de la seconde instruction.

Origines industrielles et cadre géographique de l'enquête

Dino Scala était ancien ouvrier de l'usine Jeumont Electrics dans le Nord. Les faits reprochés dans cette nouvelle enquête sont liés à cette période. Le tribunal judiciaire de Douai reste le lieu central de cette procédure. L'ancien ouvrier reste incarcéré pendant les investigations supplémentaires.