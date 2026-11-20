Le coach DiNa de l'Université d'Auckland utilise l'IA pour soutenir les patients diabétiques entre les consultations, réduisant la charge mentale du suivi quotidien.

Une équipe de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande développe DiNa, un coach de santé alimenté par l' intelligence artificielle. Ce dispositif vise à aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à maintenir durablement les habitudes médicales définies avec leurs cliniciens.

Le défi du respect des recommandations médicales

Le diabète de type 2 évolue souvent silencieusement, rendant les oublis de traitement ou les séances de marche manquées difficiles à detecter immédiatement. Ces lacunes quotidiennes peuvent progressivement faire s'effacer les bonnes résolutions des patients. Le projet DiNa répond spécifiquement à cette difficulté en offrant un soutien régulier lorsque les patients appliquent seuls les recommandations reçues entre deux consultations.

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L'ambition de l'Université d'Auckland n'est pas de guérir la maladie ni de remplacer les professionnels de santé. Le Dr Gonzalo Maso Talou, chercheur à l'Auckland Bioengineering Institute, dirige ce projet qui bénéficie de plus de 4 millions de dollars néo-zélandais de financements publics. Son objectif est d'augmenter les chances pour les personnes de respecter le plan de traitement élaboré avec leur médecin.

Une évaluation pilote en cours de réalisation

Pour mesurer l'efficacité de cette approche, les chercheurs ont lancé un essai pilote début novembre. Dix personnes atteintes de diabète de type 2 sont suivies pendant trois mois dans le cadre de cette étude. La moitié des participants utilise DiNa, tandis que l'autre moitié utilise un outil existant de gestion de la maladie.

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L'objectif principal de cette phase est d'évaluer la faisabilité du dispositif et son acceptabilité par les utilisateurs. Les chercheurs recherchent également des premiers signes éventuels d'efficacité clinique. Il est actuellement trop tôt pour affirmer que le coach améliore l'équilibre glycémique ou la qualité de vie des patients. Des études plus importantes sont annoncées pour 2027.

L'automatisation du suivi nutritionnel et physique

DiNa entend réduire la charge mentale liée à la surveillance quotidienne de la maladie. Le système rassemble diverses informations incluant les repas, la prise des médicaments, l'activité physique enregistrée par un smartphone ou objet connecté, et les mesures des capteurs de glucose en continu. Pour le suivi alimentaire, l'utilisateur peut simplement photographier son assiette.

L'intelligence artificielle tente alors de reconnaître les aliments et d'estimer leur composition nutritionnelle. Les données calculées incluent les calories, les glucides et les protéines présentes dans les aliments consommés. Les informations peuvent ensuite être corrigées ou complétées par la voix de l'utilisateur directement dans l'interface.

Cette automatisation supprime une grande partie de la charge que représente la tenue manuelle d'un journal alimentaire traditionnel. Le Dr Gonzalo Maso Talou note que le suivi classique prend beaucoup de temps et conduit souvent les personnes à abandonner complètement l'enregistrement ou à oublier certains détails.

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Une interface vocale privilégiant la simplicité

La particularité de DiNa réside dans son interface purement vocale sans personnage animé à l'écran. Les premiers prototypes comportaient des visages virtuels réalistes, mais les participants ont préféré une simple voix pour communiquer. Cette approche était jugée moins exigeante et plus naturelle par les utilisateurs testés.

Le coach virtuel peut aider à trouver le meilleur moment pour pratiquer une activité physique ou identifier les obstacles empêchant d'atteindre un objectif. Il peut également adapter les recommandations aux contraintes spécifiques de la journée du patient. Cette flexibilité est essentielle car il peut s'écouler des mois entre deux rendez-vous médicaux.

Les premiers retours des participants seraient positifs concernant la facilité d'utilisation du système. Ces impressions constituent néanmoins une indication qualitative et non une preuve définitive de bénéfice clinique. Le dispositif vise à aider les personnes à mieux comprendre leur maladie et les conseils déjà reçus.