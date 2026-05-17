Dimitri Chamblas, Marion Barbeau et Ulysse Zangs ouvriront la saison du théâtre de Nîmes en plein air dans les arènes

Le théâtre de Nîmes ouvre sa nouvelle saison avec la danse contemporaine. Dimitri Chamblas y présentera Ulysse Marion dans les arènes, avec Marion Barbeau et Ulysse Zangs, après une journée avec 200 danseurs amateurs. Le spectacle, Fruit d’une résidence à Nîmes, a été travaillé lors d’une résidence à Nîmes et réunit Marion Barbeau, danseuse et comédienne connue du grand public pour sa participation au film. Les représentations seront précédées d’une pratique collective sur la piste avec 200 amateurs et le chorégraphe lui-même, le vendredi 25 septembre.

Dimitri Chamblas , Marion Barbeau et Ulysse Zangs ouvriront la saison du théâtre de Nîmes en plein air dans les arènesLe théâtre de Nîmes ouvre sa nouvelle saison avec la danse contemporaine .

Dimitri Chamblas y présentera "Ulysse Marion" dans les arènes, avec Marion Barbeau et Ulysse Zangs, après une journée avec 200 danseurs amateurs.sera présentée au début du mois de juin. Mais une première date est déjà annoncée.

Artiste associée au théâtre, le chorégraphe Dimitri Chamblas présentera son spectacleFruit d’une résidence à Nîmes Le spectacle, travaillé lors d’une résidence à Nîmes, réunit Marion Barbeau, danseuse et comédienne connue du grand public pour sa participation au filmLes représentations seront précédées d’une pratique collective sur la piste avec 200 amateurs et le chorégraphe lui-même, le vendredi 25 septembre. Une publication partagée par Théâtre de Nîmes (@theatre_de_nimes) "Imaginer ces deux êtres tour à tour, seuls dans cet espace vide des arènes me provoque vertiges et émotions, comme une magnifique image de solitude laissant aussi résonner les mémoires du corps en dialogue avec celles du lieu", "J’ai envie et besoin de comprendre un territoire". Dimitri Chamblas, nouvel artiste associé au théâtre de Nîme





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Théâtre De Nîmes Saison Danse Contemporaine Dimitri Chamblas Ulysse Marion Marion Barbeau Ulysse Zangs Représentations Pratique Collective Résidence À Nîmes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nîmes : les Crocos font le job, suivez le match en intégralitéCe samedi 16 mai 2026, le Nîmes Olympique affronte Limonest pour la 30e et dernière journée de Nationale 2. En cas de victoire, les Crocos pourraient être sacrés champions.

Read more »

Treasures, Roman Beauty in South France's NîmesGleaming treasures, dating back to 2,000 years, and prime examples of Roman construction, such as the impressive amphitheater, are awaiting 2 million visitors annually to experience, not just the sunshine and specialties but also the vibrant culture, art of living and historical significance.

Read more »

Marion Cotillard suffers from foot injury at festival - Video Voici - Cannes 2026Marion Cotillard, 50 ans, s'est fait marcher sur le pied accidentellement par une fan au Palais des festivals de Cannes 2026. Elle a sourié un cri de douleur et a été rassurée par Guillaume Canet.

Read more »

Une nouvelle distribution gratuite de fruits et légumes organisée à Nîmes par l’association Table OuverteL’association prévoit un nouveau rendez-vous solidaire ce mardi 19 mai.

Read more »