Dimanche 16 février à Lille : brocantes, Nouvel An lunaire, festival des lumières et bien plus encore !

Profitez de ce dimanche 16 février à Lille avec de nombreuses activités : brocantes, festival des lumières, Nouvel An lunaire, Lille Neige et bien plus encore ! Découvrez toutes les idées de sorties pour terminer cette première semaine de vacances scolaires en beauté.

Dimanche ne signifie pas nécessairement repos pour tous les habitants de Lille, surtout avec le nombre important d'activités proposées dans notre métropole. Il est compréhensible que l'on ait envie de profiter de ces occasions. Voici un aperçu des sorties concoctées par notre rédaction pour dimanche 16 février, afin de bien terminer cette première semaine de vacances scolaires.

En plus des brocantes et vide-greniers, qui, bien que moins nombreux qu'aux beaux jours, offrent toujours de bonnes opportunités de faire des affaires, plusieurs événements attendent les Lillois et leurs invités. À Villeneuve-d'Ascq, une grande fête gratuite célébrera le Nouvel An lunaire avec des danses traditionnelles et un atelier de calligraphie. À seulement une heure et demie de Lille, un incroyable festival des lumières illumine la capitale européenne jusqu'au dimanche 16 février, dernier jour pour profiter de ce spectacle féerique. Lille Neige, installé dans la gare Saint-Sauveur, transforme le lieu en une station de ski temporaire pendant les vacances d'hiver, avec luge, tyrolienne et karting. Le New York Times met en avant une ville belge, à une heure et demie de Lille, qu'il désigne comme la « destination parfaite pour un week-end ». Aushopping à Englos accueille une patinoire au cœur de son espace commercial, insufflant un esprit festif. Si vous vous promenez à Lille, vous pourriez remarquer certains cafés particulièrement populaires, dont le succès est amplifié par les réseaux sociaux. Pairi Daiza annonce l'arrivée de deux animaux inhabituels, ajoutant à la diversité de sa faune. À Lille, une exposition immersive vous permet d'entrer dans l'univers artistique de Van Gogh. Enfin, nous vous invitons à découvrir Gand, en Belgique, avec ses terrasses au bord de l'eau et son architecture époustouflante. Elle offre un calme et un dépaysement tout en restant proche du Nord.





