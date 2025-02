Dilane Bakwa : Retour éclatant et victoire pour Strasbourg contre Lens

Dilane Bakwa a marqué et réussi une passe décisive pour Strasbourg lors de sa première apparition depuis une blessure au genou, contribuant à la victoire 2-0 contre Lens.

Dilane Bakwa , après avoir manqué quatre matchs en raison d'une blessure au genou, est entré en jeu dimanche contre Lens et a offert une performance mémorable. Le jeune attaquant strasbourgeois, à la place de Sebastian Nanasi (66e), a marqué son troisième but de la saison à la 81e minute en profitant d'une belle passe de Valentin Barco. Bakwa a ensuite réussi une passe décisive pour Emmanuel Emegha, scellant la victoire (2-0) pour Strasbourg.

Le retour de Bakwa a été salué par son entraîneur Liam Rosenior, qui a souligné son impact immédiat sur le jeu. « Il nous avait beaucoup manqué. Là, en très peu de temps, il a montré tout ce qu'il pouvait nous apporter, les stats parlant d'elles-mêmes. C'est un joueur en pleine progression, qui a vraiment soif d'apprendre », a déclaré Rosenior. Bakwa, qui a rejoint Strasbourg en provenance de Bordeaux à l'été 2023, est actuellement le meilleur passeur de L1 avec sept passes décisives. Il a exprimé sa gratitude envers son staff et ses coéquipiers pour leur soutien durant sa convalescence. « J'ai énormément travaillé pour revenir », a-t-il déclaré. Bakwa reste concentré sur son développement et vise à atteindre son plein potentiel. « C'est une fierté, mais je ne suis pas encore à mon maximum. Je vais travailler encore davantage pour faire mieux », a-t-il ajouté.





