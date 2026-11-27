Le marché de Noël de Dijon débute le 28 novembre 2026 pour une durée exceptionnelle se prolongeant jusqu'au 3 janvier 2027. Découvrez programme, horaires et animations.

La ville de Dijon s'apprête à célébrer la saison festive à une échelle majeure avec l'ouverture officielle de son marché de Noël ce samedi 28 novembre. Cette édition se distingue par sa longévité exceptionnelle, puisque les illuminations et attractions animeront le centre-ville jusqu'au dimanche 3 janvier 2027. Pendant plus de cinq semaines, les Dijon nais et les visiteurs pourront profiter d'une programmation riche incluant une grande roue, une patinoire de grande taille et des chaletsartisanaux répartis sur plusieurs places emblématiques.

Inauguration festive et spectacles lumineux

La cérémonie d'ouverture des illuminations de Noël se tiendra ce samedi 28 novembre à 18 heures sur la place de la Libération. La compagnie Remue-Ménage animera les rues dijonnaises avec son spectacle de déambulation " Gueule d'Ours ". Quatre autres spectacles sont prévus durant ce week-end inaugural pour assurer une continuité de la magie festive dans les rues principales.

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Le parcours des animations se poursuivra jusqu'à la place François Rude. Une marche festive est prévue de 19 heures 30 à 20 heures 15, partant de la place François Rude pour rejoindre la place Darcy. L'acteur connu pour ses rôles dans des sagas telles que Kaamelott, Brice de Nice ou Taken sera présent sur la place de la Libération pour lancer officiellement les illuminations, attirant ainsi une multitude de spectateurs.

Programme détaillé par place et activités

La place de la République accueillera les attractions majeures avec une grande roue de 40 mètres de hauteur et une patinoire occupant une superficie de 600 mètres carrés. Ces installations sportives seront accompagnées de plusieurs chalets gourmands proposant des produits locaux. La place de la Libération proposera un sapin géant composé de plus de 360 sapins, un carrousel à deux étages et des chalets spécialisés dans la gastronomie.

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La place François Rude présentera le traditionnel carrousel qui figure sur de nombreuses cartes postales de la ville, particulièrement illuminé durant cette période. Le parvis de l'Unesco, situé devant la Cité internationale de la gastronomie et du vin, abritera un petit village gourmand composé de quatre chalets et d'une maison des lutins pour les enfants.

Un petit train décoré sera également mis à disposition sur le marché de Noël pour faciliter la circulation des visiteurs entre les différents stands. Le marché proposera aux familles des produits artisanaux de qualité ainsi que des idées cadeaux uniques, créant une ambiance chaleureuse et traditionnelle au cœur de la ville bourguignonne.

Horaires d'ouverture et calendrier des événements

Les horaires des chalets varient selon les jours de la semaine pour s'adapter aux flux de fréquentation. Ils seront ouverts de 14 heures à 20 heures le lundi, et de 10 heures à 20 heures du mardi au dimanche. Des nocturnes sont prévues le vendredi et le samedi jusqu'à 21 heures entre la place Darcy et le Théâtre, et jusqu'à 22 heures sur la place de la République.

Les dates clés du mois de décembre verront une extension des horaires le 24 et le 31 décembre, avec une ouverture de 10 heures à 20 heures. Les 25 décembre et 1er janvier, les chalets fermeront plus tôt à 18 heures, étant ouverts de 14 heures à 18 heures uniquement. Le Père Noël sera présent au départ de la place de la Libération pour recevoir les enfants du 28 novembre au 23 décembre, de 14 heures à 20 heures.

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Animations spéciales et clôture en janvier 2027

Le 21, 22 et 23 décembre, le Père Noël recevra également les enfants aux mêmes horaires que la période précédente. Le 24 décembre, il accueillera les enfants sur les deux sites de 14 heures à 18 heures. Une représentation spéciale du spectacle son et lumière sur les façades de l'hôtel de ville est prévue à 18 heures 15, juste avant la descente du Père Noël à 18 heures 30.

Des séances spéciales " baby gliss " sont organisées à 10 heures le dimanche 29 novembre pour les tout-petits sur la patinoire. Le 18 décembre, une première soirée du spectacle son et lumière aura lieu, suivie le 23 décembre d'animations " Ice parkour " de 19 heures à 22 heures. La programmation se terminera le dimanche 3 janvier 2027 par une dernière séance de " baby gliss " à 10 heures avant la fermeture définitive de la patinoire à 14 heures.