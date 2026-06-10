Diffusion publique des matchs de la Coupe du monde 2026 : des divergences dans l'agglo d'Elbeuf

Alors que la Coupe du monde de football débute le 11 juin 2026, les communes de l'agglomération d'Elbeuf affichent des positions variables concernant l'organisation de retransmissions publiques.Entre enthousiasme des supporters et réponses municipales inégales, le paysage local reflète les enjeux de la liesse populaire autour de l'événement sportif planétaire.

Dans l'agglomération d' Elbeuf , en Seine-Maritime, les communes adoptent des positions divergentes concernant la diffusion publique des matchs de la Coupe du monde de football, qui commence ce jeudi 11 juin 2026.

Alors que certains habitants considèrent comme inconcevable de manquer les rencontres de leur équipe nationale favorite, d'autres préfèrent le confort de leur domicile. Toutefois, une part significative de la population souhaite se rassembler, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments communaux, pour partager l'événement avec leurs voisins. Cette demande crée une disparité territoriale : si certaines municipalités envisagent d'installer des écrans géants, d'autres, comme La Bouille, ne répondront pas à cette attente.

Le maire Jean-Pierre Jaouen, bien qu'ayant déjà accueilli des supporters lors de compétitions précédentes à la Maison des sports, indique n'avoir reçu aucune demande formelle pour le moment dans sa commune. Cette incertitude contraste avec l'enthousiasme palpable à Elbeuf, où les habitants prévoient déjà de se réunir pour encourager l'équipe de France, avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, considérés comme des favoris du mondial.

Un match de l'Équipe de France est effectivement prévu pour être diffusé après les phases de poules, quel que soit le stade de la compétition. Les supporters elbeuviens auront ainsi rendez-vous dans un lieu qui reste à préciser, pour vivre ensemble les moments décisifs de ce tournoi planétaire, jusqu'à la finale qui opposera deux nations pour le trophée prestigieux





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