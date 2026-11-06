Diffamation : la Compagnie des Pêches poursuit une marin-pêcheure du Finistère

Devant le tribunal de Saint-Malo, la Compagnie des Pêches reproche à une marin-pêcheure du Finistère des propos diffusés sur Facebook, vus 130 000 fois.

La Compagnie des Pêches de Saint-Malo a porté plainte pour diffamation contre une marin-pêcheure du Finistère, devant le tribunal de Saint-Malo. Le litige porte sur une vidéo de quelques minutes publiée sur Facebook en avril 2026, qui a été vue 130 000 fois. Dans cette vidéo, la prévenue, âgée de 71 ans, dénigre l'entreprise malouine sans la nommer directement.

La marin-pêcheure est également algocultrice. Elle avait été sollicitée et filmée à la demande d'une association qui portait un projet inspiré de l'océanographe et exploratrice Anita Conti. Selon elle, l'extrait incriminé provient d'une conversation informelle entre quatre personnes autour d'une table.

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Des propos sur la pêche industrielle au cœur du dossier

Dans la vidéo, la prévenue évoque le plus gros bateau de pêche industrielle au monde. Elle affirme que ce navire serait responsable de la destruction de 30 bateaux au Guilvinec, qu'elle désigne comme 'chez nous'. Elle l'accuse également de surpêche, pour une production destinée au surimi.

Le navire visé est un chalutier de 145 mètres. Il appartient à un groupe néerlandais et bat pavillon polonais. Décrié par des associations environnementales, il a reçu les quotas de merlan bleu, un élément qui alimente le débat sur la gestion des ressources halieutiques.

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La prévenue explique qu'elle ne pensait pas que ses propos seraient publiés tels quels. Elle indique avoir appris leur diffusion plusieurs jours après. Elle assure aussi n'avoir jamais cité nommément la Compagnie des Pêches dans la vidéo.

Une défense centrée sur la légende de la vidéo

La défense de la prévenue, représentée par Esther Prouzet, soutient que la responsabilité pénale de sa cliente n'est pas engagée. Selon l'avocate, l'identification de l'entreprise découle de la légende publiée avec la vidéo, et non des propos tenus par la marin-pêcheure.

Esther Prouzet invite le tribunal à distinguer celui qui parle, celui qui écrit et celui qui publie. Elle souligne les précautions de langage de sa cliente ainsi que l'imprécision de ses déclarations. Elle estime en outre que l'expression s'inscrit dans un débat d'intérêt public.

Pour la plaignante, le problème vient du texte accompagnant la vidéo. Son avocate, Camille Pichol-Thievend, relève que ce texte cite l'entreprise malouine, l'associe à la pêche minotière et la présente comme une société sans éthique. Elle précise que la prévenue est poursuivie seule parce que le responsable de la page Facebook n'a pas pu être identifié.

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Un retrait de la vidéo et des enjeux pour la pêche artisanale

La plainte vise, selon Camille Pichol-Thievend, à faire cesser la diffusion de la vidéo, qui a finalement pu être retirée. L'avocate souligne toutefois que le contenu a déjà été vu 130 000 fois. Elle juge l'entreprise facilement identifiable malgré l'absence de nom explicite.

Au-delà du cas judiciaire, le dossier met en lumière les conséquences de la pêche industrielle sur la pêche artisanale, selon les propos rapportés lors de l'audience. Les échanges portent aussi sur la préservation des ressources halieutiques. La décision du tribunal de Saint-Malo permettra de trancher la question de la responsabilité pénale de la prévenue.