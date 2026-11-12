Dieudonné à Montauban : La présence controversée au meeting de Francis Lalanne

Dieudonné M'Bala M'Bala, condamné pour apologie du terrorisme, soutiendra Francis Lalanne à Montauban. Point sur les enjeux juridiques et politiques de cet événement du 18 novembre.

La campagne pour la présidentielle de 2027 entre dans une phase intense avec l'annonce d'une réunion publique marquée par la controverse. Francis Lalanne, candidat à l'élection suprême, a organisé un événement à Montauban pour le 18 novembre 2026. La particularité de cette rencontre réside dans la présence de l'invité d'honneur, le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala.

Un meeting dédié à la liberté d'expression

Cette rencontre se tiendra mercredi 18 novembre 2026 à la salle des fêtes de Falguières à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. L'événement est présenté comme étant public et gratuit par les organisateurs. Le thème central de cet échange est la liberté d'expression, un sujet que Francis Lalanne souhaite aborder avec ses électeurs potentiels.

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Les organisateurs indiquent que cette séance sera l'occasion de discuter de la place fondamentale de cette liberté dans la société française actuelle. Ils précisent que les enjeux contemporains et les questions soulevées par ce droit seront au cœur des débats. Francis Lalanne entend ainsi mobiliser son électorat autour de ces principes fondamentaux.

Le chanteur et homme politique ne sera pas seul sur la scène de cette salle des fêtes située au nord-ouest de la cité d'Ingres. Il partagera l'affiche avec Dieudonné M'Bala M'Bala, qui est officiellement annoncé comme le soutien de sa campagne. Cette alliance est décrite par le site internet du candidat comme inédite dans le but de secouer le système politique traditionnel.

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Un passé judiciaire lourd et des condamnations récurrentes

La sélection de Dieudonné M'Bala M'Bala en tant qu'invité vedette suscite immédiatement des interrogations compte tenu de son dossier judiciaire. Le polémiste est connu pour avoir été condamné 35 fois par la justice française au cours de sa carrière. Sa dernière condamnation date de septembre 2026, ce qui rend sa participation encore plus sensible.

Le 17 septembre 2026, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme. Cette peine a été aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Le tribunal a également prononcé une amende de 5 000 euros à son encontre.

Outre la peine de prison, la justice a infligé à Dieudonné trois ans d'inéligibilité. Cette sanction découle de condamnations pour apologie du terrorisme et pour injure envers le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. La justice a jugé que ses propos instrumentalisaient les attaques terroristes du 7 octobre 2023.

Dieudonné avait publié le 7 octobre 2024 sur X, qualifiant la date de merveilleuse et féérique. Il a réitéré cette position en audience, expliquant qu'il s'agissait de l'anniversaire de sa fille. Le tribunal a rejeté cette justification, voyant un procédé rhétorique visant à présenter les attentats sous un jour favorable.

Les questions juridiques et l'absence d'interdiction préfectorale

La tenue de cette réunion dans une salle municipale soulève la question de la position de la mairie de Montauban. Les services de l'hôtel de ville n'ont pas encore répondu aux demandes de précisions concernant la nature exacte de l'événement. L'information sur la présence de Dieudonné M'Bala M'Bala était-elle connue des autorités locales en amont ?

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Concernant le pouvoir de police administrative, le préfet de Tarn-et-Garonne Sébastien Cauwel n'a signé aucun document interdisant cette réunion publique au 12 novembre 2026. Une source préfectorale confirme que la réflexion est toujours en cours à cinq jours de l'événement prévu.

Ce n'est pas la première fois que la justice et l'administration tentent de limiter les activités de Dieudonné dans le département. Le 17 août 2023, il avait organisé un spectacle clandestin à Montbartier. L'ancien préfet Vincent Roberti avait alors usé de son pouvoir d'interdiction, mais celle-ci n'avait pu être appliquée.

Un contexte politique local tendu et des enjeux électoraux

Le dernier trimestre 2026 est mouvementé en Tarn-et-Garonne sur le plan politique. Après la venue de Marine Le Pen à Moissac le 12 octobre 2026, Francis Lalanne entend également faire sentir sa présence. Cette stratégie vise à capter l'attention médiatique et à mobiliser des voix spécifiques.

Dieudonné M'Bala M'Bala a déjà tenté une incursion politique locale. Il figurait en cinquième position sur la liste de Sylvie Soulié intitulée Montauban autrement. Cette liste a recueilli 5,5 des suffrages, soit 1 377 voix, et avait été éliminée au premier tour du scrutin.

L'alliance entre Francis Lalanne et Dieudonné M'Bala M'Bala repose donc sur une volonté commune de contestation. Cependant, les 35 condamnations du polémiste et sa récente peine pour apologie du terrorisme restent un frein majeur. La situation évolue jusqu'à la dernière minute avant le 18 novembre 2026 à Montauban.