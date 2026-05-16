Diego Urdiales and Fortes Face Challenging Bulls in Bull Fights, but Both Triumph

In a bullfighting performance at Las Ventas, Diego Urdiales demonstrated his exceptional skills, showcasing his prowess with both the cape and muleta. Fortes, in contrast, showed a more cultured and graceful style, as he successfully fought both bulls, despite facing the unenviable task of fighting against a bull with exceptional ferocity in his first bull fight. Both performances proved their merit and left the audience emotionally moved.

Diego Urdiales offered moments of pure perfection to the cape and muleta during a dramatic bull fight. His classic style showcased his strength and agility, leaving the fans of Las Ventas emotionally invested.

Fortes, a torero from Malaga, fought a ferociously dangerous bull that resulted in a severe 'voltereta'. But despite this, he managed to showcase his grace and skill with natural movements. His second bull fight showcased his admirable ability to focus on finding the best bulls and was rewarded with his second successful bull fight, a contest that earned him much praise and a large trophy





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raffertyltn Holofc HD791WVR 0150201

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Orages et fortes giboulées pour ce jeudi de l'Ascension : Météo France place 74 départements en vigilanceCe jeudi de l’Ascension, 14 mai 2026, s’annonce inhabituellement froid pour la saison. Au menu : de la neige dès 1200 mètres, des giboulées, et des orages ! Les prévisions.

Read more »

Plusieurs matches « à haut risque », dont France-Sénégal : un rapport scientifique alerte sur les fortes ch...Des scientifiques alertent, dans un rapport publié ce jeudi, sur les conditions climatiques dans lesquelles se déroulera la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Ils ont identifié au moins cinq matches, dont France-Sénégal, le 16 juin, dangereux pour la santé des joueurs en raison des températures importantes.

Read more »

Stade Rochelais Basket : 3 questions à Gaby et Diego, les petits garçons de Jérôme SanchezLe Stade Rochelais Basket va clore sa saison régulière ce vendredi 15 mai. L'occasion de faire le point sur le dossier de la future salle, quelques semaines après l'arrivée aux affaires d'une nouvelle majorité à la Ville et à l'AggloEt même qu'on a appris que, parfois, sur le terrain, leur papa n'était 'pas content'. 'Pas que des jobs d'été' : à Bordeaux, un 'Sport dating' dédié à l'emploi et à l'orientation dans le secteur sportif

Read more »

Météo en Côte-d’Or. Vigilance orages : fortes pluies, rafales de vent et coups de tonnerre attendusLa Côte-d’Or est placée en vigilance jaune orages ce vendredi 15 mai 2026. Fortes pluies, rafales de vent jusqu’à 65 km/h et coups de tonnerre sont attendus dans la journée.

Read more »