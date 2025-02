Diego Schwartzman: Adieux émotionnels à Buenos Aires

à l'âge de 32 ans, l'Argentin Diego Schwartzman dispute son dernier tournoi à Buenos Aires. L'occasion pour lui de revenir sur une carrière pleine d'émotions, de sacrifices et de réussites malgré ses nombreux défis.

Diego Schwartzman , 32 ans, dispute cette semaine à Buenos Aires son dernier tournoi. L' Argentin , qui a été l'un des plus petits joueurs (1,68 m) à avoir atteint le top 10 mondial, revient sur sa carrière , entre les sacrifices de ses parents, ses accomplissements et l'importance du mental, qui l'a mené jusqu'à des demi-finales en Grand Chelem . Diego Schwartzman n'hésite pas à avouer qu'il est facilement émotif.

Il savait que lors de ses adieux aux tournois qui lui tiennent à cœur, il allait craquer. Après sa dernière participation en Grand Chelem face à Gaël Monfils (6-7, 6-2, 6-2, 6-1) lors du dernier US Open, l'Argentin a quitté le court célébré et acclamé. C'était déjà le cas trois mois plus tôt sur un court Suzanne-Lenglen bondé un mercredi de qualifications qui lui a exprimé son amour et son respect. Quelques jours auparavant, Schwartzman s'était confié à L'Équipe sur ce même court après un entraînement, évoquant une carrière pleine : demi-finaliste de Grand Chelem à Roland-Garros en 2020, 8e mondial et l'un des plus petits gabarits (1,68 m) à avoir fait partie du top 10. Ce mardi, dans sa ville natale de Buenos Aires, le charismatique Argentin, aujourd'hui 386e, commencera face au Chilien Nicolas Jarry (40e) son tout dernier tournoi, à 32 ans. Et pleurera sans doute sur un court pour une ultime fois. « Comment imaginez-vous vos adieux au tennis à Buenos Aires ? J'imagine le court plein, ça sera émouvant. Ça va être difficile de pouvoir donner ma pleine mesure mais j'espère qu'avec mon adversaire, on en profitera. Jouer à Buenos Aires pour la dernière fois sera incroyable. J'aimerais rentrer chez moi avec cette image et ce bruit dans ma tête. Je m'en souviendrai pour toujours. Buenos Aires est la ville où vous êtes né, celle où vous avez commencé le tennis au sein d'une famille modeste. Tout le monde sait que l'Argentine et l'Amérique du Sud sont des endroits où il est difficile de jouer au tennis. Il y a peu de tournois, peu de soutien économique, peu d'infrastructures et ma famille faisait partie de cette réalité où elle n'était pas bien lotie économiquement. Avoir un enfant qui voulait se consacrer à un sport et voyager avec de nombreux frais était très difficile. Ils ont fait beaucoup d'efforts et, pendant toute mon enfance, ils se sont fait des amis et des connaissances aisés pour m'aider à payer mes entraîneurs, l'académie, plein de choses. Quand j'ai vraiment commencé à 16-17 ans, j'ai pu récupérer une partie de l'argent qu'on m'avait prêté pour le rembourser. Pensez-vous que votre carrière a été plus réussie que vous ne l'espériez ? Elle est assez proche de celle à laquelle je m'attendais. Car depuis que j'ai commencé, entraîneurs, proches, famille et amis m'ont convaincu que j'étais doué pour le tennis. Et quand j'entrais sur le court, j'étais toujours convaincu que j'allais gagner. Alejandro de la Rua, capitaine d'équipe de votre club, le Nautico Hacoaj de Buenos Aires, avait déclaré à ''L'Équipe'' que vous auriez été numéro 1 mondial si vous aviez mesuré 15 cm de plus. Ou peut-être que je n'aurais pas joué au tennis. Non, je pense que chacun se forme selon les conditions qui lui sont propres. C'est avec ce physique et ce style de jeu que j'ai accompli des choses. Peut-être que si les conditions avaient été différentes, ma carrière aurait été tout autre. Votre taille a-t-elle été un atout ou un inconvénient ? Ma taille m'a privé de certaines armes sur le court. Il suffit de regarder le tennis et d'observer le physique des joueurs pour comprendre que je suis beaucoup plus petit et que je génère donc moins de puissance. Cela m'a privé de nombreuses possibilités, que j'ai dû compenser par des habitudes, une discipline rigoureuse et des entraînements de qualité. C'est comme ça que je me suis consacré à ce sport, mais il est certain que ma taille a limité mes progrès. Si vous pouviez choisir les plus beaux moments de votre carrière, lesquels seraient-ils ? La finale à Rome, l'année où j'ai battu (Rafael) Nadal (en quarts de finale en 2020, 6-2, 7-5). J'aurais pu remporter le titre si j'avais eu un peu plus de courage. Il y a aussi la demi-finale ici à Roland-Garros (en 2020). Je retiendrai aussi mon titre à Buenos Aires, ma ville (en 2021). Et lorsque j'ai atteint les quarts de finale de l'US Open en 2017. C'est à partir de là que ma carrière a vraiment décollé. Mais cette confiance s'est érodée ces dernières années. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter votre carrière ? Il y a plusieurs raisons. Les routines qui m'ont permis d'avoir une très belle carrière pendant cinq ou six ans m'ont conduit à un épuisement mental et physique très élevé, j'ai beaucoup de mal à les maintenir. Et j'aime la compétition, j'aime m'entraîner, j'aime faire les choses bien, mais aujourd'hui je ne prends plus autant de plaisir qu'avant. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre des matches, mais de profiter, de faire son travail avec envie et de s'amuser, et aujourd'hui, cela me coûte énormément





