Didier Raoult se lance dans la cosmétique avec une lotion anti-âge controversée

L'ancien médecin, condamné pour violation du Code de la santé publique, a lancé la marque Magnifiscience avec une lotion anti-âge appelée Tonitence. 20 minutes a analysé la composition du produit et révèle qu'il ne contient aucun actif anti-rides connu, et que ses véritables actifs sont présents en quantités infimes.

Vous vous souvenez de Didier Raoult ? Pendant l'épidémie de Covid-19, cet infectiologue (qui exerçait alors à Marseille) avait beaucoup fait parler de lui en proposant une solution miracle contre le coronavirus SARS-CoV-2 : l'hydroxychloroquine.

Acclamé à l'époque par le président Emmanuel Macron (qui le décrivait comme un grand scientifique), Didier Raoult a depuis été condamné par l'Ordre des médecins à deux ans d'interdiction d'exercer la médecine pour violation de plusieurs articles du Code de la santé publique. Sa peine est entrée en vigueur le 1er février 2025. Mais Didier Raoult ne comptait manifestement pas disparaître discrètement de la vie publique. Début 2025, l'ex-médecin s'est associé à l'entrepreneure Nina Basri pour fonder la marque Magnifiscience. Une entreprise qui commercialise des soins anti-âge et qui affirme être « la rencontre unique entre la recherche scientifique et la cosmétologie ». Nos confrères de 20 minutes ont étudié de près la composition du produit phare de Didier Raoult : Tonitence, une lotion anti-âge vendue 75 euros pour 60 mL. Que contient-on exactement ? D'abord, de l'eau et de l'huile de tournesol (Helianthus Annuus seed oil), des incontournables en cosmétologie. Ensuite, de l'huile de carthame pour hydrater la peau et un polymère acrylique... qui peut être considéré comme un microplastique, explique Céline Couteau, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Nantes Université. Une crème hydratante… et c'est tout Les véritables actifs de Tonitence sont présents « en quantité infime » , c'est-à-dire qu'ils représentent moins de 1 % du produit total. Il s'agit de la quercétine (un antioxydant), de la vitamine C, et des vitamines B, A et E. Cette lotion anti-âge ne contient en revanche aucun actif anti-rides connu – ni rétinol, ni acide hyaluronique. En résumé, selon Isabelle Rousseaux, vice-présidente du Syndicat national des dermatologues et des vénérologues, interrogée par 20 minutes, « il n'y a aucune possibilité que la crème soit anti-rides ». Ses seules propriétés sont hydratantes.





topsante / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Didier Raoult Cosmétique Anti-Âge Lotion Tonitence Hydroxychloroquine Médecin Condamnation Ordre Des Médecins Recherche Scientifique Cosmétologie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Didier Raoult : interdit d’exercer la médecine, il lance une start-up de cosmétiques anti-âgeLe Pr Didier Raoult, chantre de la chloroquine, a été condamné l’automne dernier à une interdiction d’exercer la médecine pendant 2 ans. Il rebondit en se lançant dans les produits cosmétiques. Il vient de créer une start-up.

Lire la suite »

Didier Raoult se lance dans les cosmétiques après l'interdiction d'exercer la médecineAprès son interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, Didier Raoult se tourne vers les produits anti-âge en lançant une entreprise de cosmétiques nommée « Magnificience ». Il collabore avec l'entrepreneuse Nina Basri pour proposer des soins révolutionnaires basés sur la science de pointe.

Lire la suite »

Que vaut la crème antirides « révolutionnaire » de Didier Raoult ?Didier Raoult est associé de l'entreprise de cosmétiques Magnifiscience.

Lire la suite »

Didier Raoult, l'ancien promoteur de l'hydroxychloroquine, s'attaque au vieillissement de la peauAprès avoir été condamné pour avoir promu l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, Didier Raoult se lance dans une nouvelle aventure professionnelle en créant une start-up spécialisée dans les produits anti-âge.

Lire la suite »

Des Crèmes Antirides « Révolutionnaires »Didier Raoult, l'ancien directeur de l'IHU de Marseille, lance « Magnifiscience », une start-up de cosmétiques avec Nina Basri. Leur crème « Tonitence » est présentée comme une solution révolutionnaire pour la peau. Une analyse révèle que la composition est principalement composée d'eau et d'huile de tournesol, avec des concentrations infimes d'actifs antioxydants et d'autres ingrédients. Des experts en cosmétiques soutiennent que la crème n'a pas d'effet antirides notable et qu'elle fait l'objet de marketing trompeur.

Lire la suite »

Découvrez l'étonnante nouvelle activité du Pr Raoult après sa radiationRadié de l’Ordre des médecins, le professeur, connu pour ses positions sur l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, s’est lancé dans une activité commerciale loin de sa spécialité médicale.

Lire la suite »