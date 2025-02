Didier Lacroix, Président du Club de Rugby, Partage sa Passion pour la Tauromachie

Didier Lacroix, président du club de rugby le plus titré d'Europe, se livre sur son engagement profond pour la tauromachie, évoquant ses souvenirs, ses rencontres, et son admiration pour cette tradition culturelle. Il souligne l'importance de l'équilibre entre torisme et torerisme, et répond aux critiques concernant son engagement taurin.

Didier Lacroix , président du club de rugby le plus titré d'Europe, partage sa passion profonde pour la tauromachie. Il évoque ses souvenirs d'enfant, nourris par les affiches des arènes du Soleil d'or et les discussions avec son père. Son premier spectacle de corrida, à Tyrosse en 1992, l'a profondément marqué. Il raconte son admiration pour la corrida, notamment au Campo, qui renvoie à ses origines agricoles et à son travail auprès des éleveurs de taureaux.

Il évoque avec émotion la rencontre avec Robert Margé et l'implication dans la relance de la feria de Toulouse, un projet de 25 ans d'amitié et de passion taurine. La nièce du roi Philippe VI apparaît sur l'affiche de la prochaine corrida madrilène. Lacroix compare la tolérance du public sevillan à l'exigence de l'afición française. Il souligne l'importance de l'équilibre entre torisme et torerisme, la nécessité de grands taureaux et de grands toreros pour des corridas excellentes. Il répond également aux critiques concernant son engagement taurin et met en avant le lien profond entre la tauromachie et la nature, en comparaison avec les prédicateurs urbains. Il exprime son regret de ne pas avoir réussi à pérenniser la feria de Toulouse, malgré son succès pendant cinq années.





