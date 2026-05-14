Didier Gallot, ancien juge d'instruction, participe à la séance de dédicaces de son livre L'Affaire Pons à Bergerac

Dans le cadre des Rencontres judiciaires du tribunal judiciaire de Bergerac, Didier Gallot, l'ancien juge d'instruction et auteur de nombreux ouvrages sur des affaires criminelles et romans policiers, a participé à la séance de dédicaces de son livre L'Affaire Pons à Bergerac, en Dordogne. Il y a également l'occasion de discuter avec lui sur un crime qui a marqué le Périgord, lorsque René Pons, un cultivateur périgourdin, assassina sa mère en 1958 et fut condamné à mort en 1960, devenant ainsi le dernier guillotiné en Aquitaine.

Didier Gallot , l' ancien juge d'instruction et auteur de nombreux ouvrages sur des affaires criminelles et romans policiers, a participé à la séance de dédicaces de son livre L'Affaire Pons à Bergerac , en Dordogne, dans le cadre des Rencontres judiciaires du tribunal judiciaire de Bergerac .

Il y a également l'occasion de discuter avec lui sur un crime qui a marqué le Périgord, lorsque René Pons, un cultivateur périgourdin, assassina sa mère en 1958 et fut condamné à mort en 1960, devenant ainsi le dernier guillotiné en Aquitaine





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