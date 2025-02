Didier Deschamps : Zidane « un très bon candidat » pour succéder à son poste

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, a déclaré dans un entretien à L'Équipe que Zinédine Zidane était « un très bon candidat » pour le remplacer après la Coupe du monde 2026. Le successeur de Deschamps est une question brûlante depuis l'annonce de son départ, et Zidane est le favori pour prendre la tête des Bleus.

Sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps , qui a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, estime que Zinédine Zidane « est un très bon candidat » à sa succession, dans un entretien à L’Équipe mis en ligne jeudi 13 février 2025 soir. « Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu.

Après, je ne sais pas s’il en aura envie », a déclaré Didier Deschamps, rappelant que « c’est sa décision, et celle du président » de la fédération française Philippe Diallo. Zinédine Zidane, le grand favoriL’éventuelle décision de Zinédine Zidane est guettée depuis l’annonce en janvier du départ de Didier Deschamps au terme de son contrat en 2026, après le Mondial aux États-Unis et 14 ans à la tête des Bleus.Entraîneur à succès avec notamment trois sacres en Ligue des champions glanés avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018), Zidane est le grandissime favori pour succéder à son ancien capitaine chez les Bleus champions du monde 1998 et d’Europe en 2000. En attendant, les Bleus de Didier Deschamps affrontent les 20 et 23 mars la Croatie pour une place pour le « Final Four » de Ligue des nations en juin, avant les qualifications pour le Mondial nord-américain. Kylian Mbappé « évidemment » sélectionné Didier Deschamps confirme dans son entretien que Kylian Mbappé sera « évidemment » présent dans la sélection alors que le buteur vedette du Real et capitaine des Bleus était absent des deux derniers rassemblements et a connu une période compliquée à son arrivée à Madrid.En litige financier avec son ancien club du PSG et en butte à une intégration difficile au Real Madrid sous le regard critique des médias espagnols, l’attaquant a également été impliqué un temps par la presse suédoise dans une affaire de viol avant que la justice suédoise, qui n’a jamais cité son nom, décide mi-décembre de clore l’enquête.« Il sera là, s’il ne lui arrive rien d’ici là. Il est très attaché à l’équipe de France, même s’il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi », a expliqué Didier Deschamps, ajoutant que Kylian Mbappé resterait capitaine. Je n'ai pas de raisons aujourd'hui de dire qu'il ne sera pas capitaine en mars. En disant 'aujourd'hui', je sais que ça peut être interprété, mais je vais discuter avec lui, comme on le fait fréquemment.





