Didier Deschamps surprise avec Mateta pour la Coupe du Monde 2026 ?

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pourrait faire une surprise en appelant Jean-Philippe Mateta au lieu de Randal Kolo Muani pour la Coupe du Monde 2026. Lucas Chevalier, touché par une saison noire au PSG, ne devrait pas faire partie de cette liste. Robin Risser, dernier rempart du Racing Club de Lens, a été préféré pour le remplacer.

Didier Deschamps , l'entraîneur de l'équipe de France, est connu pour son pragmatisme, mais ne se prive pas de quelques extravagances dans les dernières lignes droites.

En 2021, il a notamment rappelé Karim Benzema à l'Euro, ou N'Golo Kanté en 2024. Pour cette liste de la Coupe du Monde 2026, la surprise devrait venir du gardien. Mateta plutôt que Kolo Muani ? Touché avec le Paris Saint-Germain et au coeur d'une saison noire dans la capitale, Lucas Chevalier ne devrait pas faire partie de cette liste.

Pour le remplacer, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré miser sur la forme du moment en appelant le dernier rempart du Racing Club de Lens, Robin Risser. Mais alors que l'on entre désormais dans le money-time, une ultime surprise pourrait encore apparaître. En effet, alors que Randal Kolo Muani apparaissait comme un des noms déjà cochés par 'DD', le journal l'Équipe nous apprend que la situation pourrait avoir changé et que Jean-Philippe Mateta tiendrait la corde.

Une sacrée surprise si cela vient à se confirmer aux alentours de 20h





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