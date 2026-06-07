Didier Deschamps revient sur 14 ans de fran\u00c3\u00a7ais et son dernier match à domicile

Entretien exclusif du 1er juin à Clairefontaine où le sélectionneur français analyse les moments clés de son mandat, de la qualification contre l'Ukraine aux finales de la Coupe du monde, avant son ultime confrontation contre l'Irlande du Nord.

Didier Deschamps , le bâtisseur du succès français depuis plus d'une décennie, s'est accordé une entrevue exclusive avec la presse régionale avant son dernier match à domicile, celui contre l'Irlande du Nord à Lille.

Durant cette conversation intime, le Baïgonnais a passé en revue les moments décisifs de son mandat, les doutes qui l'ont traversé et les convictions qui l'ont guidé. Il a rappelé le{

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