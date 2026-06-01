Didier Deschamps rassure sur l'état physique de William Saliba avant la Coupe du monde 2026

Le sélectionneur Didier Deschamps a voulu rassurer sur l'état physique de William Saliba avant la Coupe du monde 2026. Le défenseur d'Arsenal a rejoint l'équipe de France à Clairefontaine pour la préparation du Mondial.

Le sélectionneur Didier Deschamps a voulu rassurer sur l'état physique de William Saliba , touché au dos, avant la Coupe du monde 2026. Le défenseur d'Arsenal a rejoint l'équipe de France à Clairefontaine pour la préparation du Mondial.

Didier Deschamps a assuré n'avoir rien lu des craintes de la presse sur la forme physique de l'ancien de l'AS Saint-Étienne. William Saliba a remporté son premier titre en Premier League avant de s'incliner en finale de la Ligue des champions face au PSG. Il a raté le dernier rassemblement des Bleus, en mars, et les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.

L'international aux 31 apparitions en sélection fait office de titulaire en puissance lors de la Coupe du monde. La question est de savoir s'il sera à 100% pour l'entrée en lice de l'équipe de France au Mondial, le 16 juin, contre le Sénégal





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