Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, ne pointe qu'à la septième place des sélectionneurs participant à la Coupe du monde les mieux rémunérés. Malgré une longévité historique à la tête de l'équipe de France, qu'il a rejointe comme sélectionneur en juillet 2012, Didier Deschamps est loin d'être le sélectionneur le mieux payé parmi les 48 qualifiés pour la Coupe du monde qui se déroule actuellement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Didier Deschamps , le sélectionneur de l'équipe de France, ne pointe qu'à la septième place des sélectionneurs participant à la Coupe du monde les mieux rémunérés.

Malgré une longévité historique à la tête de l'équipe de France, qu'il a rejointe comme sélectionneur en juillet 2012, Didier Deschamps est loin d'être le sélectionneur le mieux payé parmi les 48 qualifiés pour la Coupe du monde qui se déroule actuellement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Basque, vainqueur de la compétition en 2018 et finaliste en 2022, ne pointe qu'à la septième place du classement établi par France Football, avec un salaire estimé à 3,8 millions d'euros par an.

Bien loin de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, qui domine le classement : l'Italien, ancien entraîneur de l'AC Milan et du Real Madrid, notamment, percevrait 10 millions d'euros par an pour entraîner la sélection auriverde, quintuple championne du monde. Le podium est complété par deux autres entraîneurs bien connus, l'ancien coach du PSG Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, avec des émoluments estimés à 7 millions d'euros annuels, et Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne, avec 6 millions d'euros par an.

Un autre Allemand, Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, pointe en quatrième position avec 5,8 millions d'euros. Toujours devant Didier Deschamps, on retrouve Roberto Martinez, entraîneur du Portugal (4 millions d'euros) et le sélectionneur de l'Ouzbékistan, qui n'est autre que le champion du monde italien Fabio Cannavaro, recevant un salaire annuel estimé à 4 millions d'euros.

Pour fermer le top 10, derrière Didier Deschamps, arrivent le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman avec 3 millions d'euros annuels, Marcelo Bielsa (Uruguay, 3 millions d'euros) et Jesse Marsch (Canada, 2,5 millions d'euros)





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