Didier Deschamps: 'La route est encore longue' après victoire contre le Sénégal

Après la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal, Didier Deschamps a exprimé sa satisfaction mais a prévenu que la route est encore longue. Le sélectionneur a également abordé la suite de la compétition et a révélé les changements apportés en équipe.

Après la victoire de l'équipe de France face au Sénégal ce mardi pour son premier match à la Coupe du monde 2026 (3-1), Didier Deschamps est soulagé mais prévient que la route est encore longue.

Pour sa dernière campagne à la tête des Tricolores, le sélectionneur peut souffler et aborder la suite de la compétition avec plus de confiance et de sérénité.

"Ça soulage. On a eu un peu d'appréhension et de crispation. Il y avait une bonne équipe aussi en face. On a pu dérouler un peu plus, en changeant le positionnement d'Ousmane (Dembélé) et Michael (Olise).

Bradley Barcola a fait mal aussi. Gagner le premier match n'est pas décisif dans une poule à quatre. Les supporters français viennent de loin, ça coûte cher. C'est magique le foot quand on gagne et qu'on peut partager les émotions.

Barcola? Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent légitimement prétendre à commencer. Rayan (Cherki) aussi. On aura besoin de tout le monde", a confié le sélectionneur au micro de M6.

Empruntés, auteurs de fautes techniques grossières pour des joueurs de leur calibre, les Bleus sont apparus timorés en première période pour déstabiliser le Sénégal avant un réveil salutaire après la pause, notamment enclenché par Michael Olise, élu homme du match par la Fifa.

"Il y a eu beaucoup de déchet des deux côtés, notamment dans les dernières passes. Ils auraient pu nous punir.

En revanche, c'est plus consistant en deuxième mi-temps. On leur a fait mal. L'entrée de Barcola est le meilleur exemple pour les remplaçants. On va savourer.

On avait un gros nonosse avec beaucoup de qualité en face. On a pris l'habitude de le gagner mais il n'est pas décisif", a ajouté DD au micro de RMC. France-Sénégal: erreur de Mbappé, poteau de Jackson… L’action qui aurait pu coûter très cher aux BleusFrance-Sénégal: un pénalty oublié sur Mbappé?

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