Didier Deschamps : Kylian Mbappé est un leader, il est à 100% motivé pour la Coupe du monde

Didier Deschamps a rappelé l'importance de Kylian Mbappé au sein de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid veut guider ses coéquipiers vers une troisième étoile lors de la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps a rappelé l'importance de Kylian Mbappé au sein de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid veut guider ses coéquipiers vers une troisième étoile lors de la Coupe du monde 2026.

Mais avant de penser à la finale, les Tricolores doivent d'abord s'extirper d'un groupe I relevé. Dès le 16 juin contre le Sénégal, le capitaine français sera évidemment scruté. Avant le début de la compétition, le numéro 10 a reçu le soutien de son sélectionneur, qui rappelle que le joueur du Real reste un leader. Il a hérité du brassard après le Mondial 2022.

Didier Deschamps a assuré que Kylian Mbappé a grandi et s'est nourri des différentes expériences. Il est à un âge (28 ans) où il ne fait pas partie des jeunes, il ne fait pas complètement partie des plus anciens. Je suis très content de ce qu'il peut faire sur le terrain et en dehors, a-t-il ajouté. Lucas Hernandez a rappelé que c'est jamais facile d'être Kylian Mbappé.

C'est quelqu'un que j'apprécie. Il est à 100% motivé pour la Coupe du monde. Je n'étais pas là pendant la préparation. Ils m'ont dit qu'il s'était très bien préparé.

Il est très motivé, il a envie de commencer la compétition. Toutes les critiques qu'il y a eu cette saison, il va les faire taire, a-t-il ajouté. Paul Pogba a également soutenu Kylian Mbappé, affirmant que les gens ont été très injustes envers lui. Ils exagèrent un peu dans leurs critiques envers Kylian, car c'est un joueur incroyable.

C'est quelqu'un de formidable en-dehors des terrains, je le connais depuis longtemps. Parfois, les critiques sont excessives simplement parce que c'est Kylian Mbappé. On ne devrait pas être aussi dur avec lui. Qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou qu'il ne les mette pas du tout… C'est vraiment trop.

Ça reste un être humain, et un joueur d'une qualité exceptionnelle, a-t-il ajouté





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