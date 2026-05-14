Didier Deschamps fait le choix de ne pas convoquer Randal Kolo Muani pour la Coupe du monde 2026

Le sélectionneur des Bleus a décidé de se passer du vice-champion du monde 2022, en optant pour Jean-Philippe Mateta. Le choix est basé sur les performances du staff et sur le manque de temps de jeu de Randal Kolo Muani à Tottenham.

C'est un choix fort de la part de Didier Deschamps . D'après les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani ne fera pas partie du voyage pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochains aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le sélectionneur des Bleus, qui annoncera sa liste ce jeudi soir au JT de 20h sur TF1, a décidé de se passer du vice-champion du monde 2022. Parmi les raisons: le staff lui a préféré un profil qui n'existait plus depuis la blessure d'Hugo Ekitike. A sa place, c'est Jean-Philippe Mateta qui devrait figurer sur la liste.

Décisif toutes les 90 minutes durant les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, celui qui ne compte que 3 sélections en équipe de France A est l’attaquant français le plus prolifique de la campagne d'éliminatoires derrière Kylian Mbappé, devançant ainsi Michaël Olise et Hugo Ekitiké. Peu convaincant lors du dernier rassemblement Randal Kolo Muani aurait pourtant pu être l'un des grands bénéficiaires du forfait d'Hugo Ekitiké, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de Liverpool-PSG en quart de finale retour de Ligue des champions (0-2) le 14 avril dernier.

Mais l'avant-centre n'a pas convaincu lors du dernier rassemblement des Bleus en mars dernier. Entré lors de la victoire des Bleus en amical contre la Colombie (3-1), il ne s'est pas distingué, à l'inverse notamment de Marcus Thuram, buteur. Son manque de temps de jeu à Tottenham a également pu finir par peser dans la balance en sa défaveur.

Cette saison, le joueur de 27 ans, prêté par le PSG, n'est par ailleurs pas en grande réussite avec seulement cinq buts en 39 apparitions avec les Spurs. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc choisi de ne pas convoquer celui qui restait toutefois un élément important au quotidien chez les Bleus.

Et qui a également souvent été efficace en sélection (9 buts en 31 capes), en étant notamment tout proche d'offrir un deuxième titre consécutif aux Tricolores lors de la finale contre l'Argentine lors de la dernière édition au Qatar





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Randal Kolo Muani Didier Deschamps Jean-Philippe Mateta Hugo Ekitike Tendon D'achille Liverpool-PSG Coupe Du Monde 2022 Temps De Jeu Performance Tricolores Argentine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LÉGENDE OU PAS LÉGENDE ? SPÉCIAL DIDIER DROGBANouveauté podcast ! Rothen s'enflamme s'attaque aux légendes (ou non) du foot. Aujourd'hui, Jérôme Rothen donne son avis sur Didier Drogba.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Chevalier, Camavinga, Kolo Muani… Quelles sont les zones d’ombre en équipe de France avant la liste de Didier Deschamps ?RTL: Toute l'actualité, les informations en direct, les émissions et les podcasts sur RTL.fr et l'application RTL.

Read more »

Risser en surprise, Kolo Muani et Tolisso absents... Découvrez la liste des Bleus des internautes pour la C...Alors que Didier Deschamps doit dévoiler sa liste pour la Coupe du monde 2026 dans les prochaines heures, plus de 93 000 internautes de L'Équipe ont composé leur propre sélection depuis le 5 mai. Voici les résultats, arrêtés à 17 heures ce mercredi.

Read more »

Didier Deschamps surprise avec Mateta pour la Coupe du Monde 2026 ?Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pourrait faire une surprise en appelant Jean-Philippe Mateta au lieu de Randal Kolo Muani pour la Coupe du Monde 2026. Lucas Chevalier, touché par une saison noire au PSG, ne devrait pas faire partie de cette liste. Robin Risser, dernier rempart du Racing Club de Lens, a été préféré pour le remplacer.

Read more »