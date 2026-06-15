Didier Deschamps explique pourquoi Kylian Mbappé est absent de la conférence de presse

Le sélectionneur des Bleus a expliqué pourquoi son capitaine Kylian Mbappé était absent de la conférence de presse de l'équipe de France à la veille du premier match de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal.

Didier Deschamps a expliqué pourquoi son capitaine Kylian Mbappé était absent de la conférence de presse de l'équipe de France à la veille du premier match de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal .

Le sélectionneur des Bleus a rappelé que la Fifa a demandé que la conférence de presse se fasse au stade et dans un centre d'entraînement à l'extérieur, ce qui a induit un temps de trajet important. Pour protéger ses joueurs, Deschamps a décidé que Kylian Mbappé ne serait pas présent à la conférence de presse. Le sélectionneur a également souligné que Mbappé est adulé dans le monde entier et que sa cote de popularité est mondiale.

Cependant, Deschamps a précisé que cela ne signifie pas que Mbappé ne soit pas naturel dans le groupe avec sa responsabilité de capitaine. Le sélectionneur a également évoqué la saison frustrante de Mbappé avec le Real Madrid et son basculement en mode Coupe du monde. Mbappé a également réfuté avoir la tête ailleurs et a toujours réfuté avoir la tête ailleurs.

Le Français a également évoqué la question cash d'Ethan à son frère Kylian Mbappé (qui a des arguments) et a précisé que le pire moment qu'il a connu en équipe de France en termes d'ambiance était le fiasco de l'Euro 2021. Mbappé a également évoqué la possibilité de battre plusieurs records, notamment celui de Miroslav Klose en Coupe du monde et de s'approprier celui d'Olivier Giroud en équipe de France





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kylian Mbappé Didier Deschamps Coupe Du Monde 2026 Équipe De France Sénégal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Je vois avant tout un ami' : Brigitte Macron se livre sur sa 'complicité' avec Didier DeschampsDans un entretien accordé au Parisien samedi 13 juin 2026, Brigitte Macron s'est livrée sur son lien spécial avec Didier Deschamps, avec qui elle entretient une amitié depuis plusieurs années. La Première dame et le sélectionneur de l'équipe de France de football travaillent également ensemble pour l’opération des Pièces Jaunes.

Read more »

Équipe de France : le mea culpa inédit de Kylian Mbappé avant la Coupe du mondeAvant d'affronter le Sénégal, Kylian Mbappé a su faire une auto-critique intéressante suite à un chambrage de son frère.

Read more »

Kylian Mbappé sur son apport défensif : « Il faut que je passe un step supplémentaire »Dans une longue interview accordée au « Parisien - Aujourd'hui en France », Kylian Mbappé a été interrogé sur son travail défensif. Le capitaine français dit vouloir s'améliorer dans cet aspect de son jeu en commençant par la Coupe du monde.

Read more »

Didier Deschamps justifie l'absence de Kylian Mbappé en conférence de presse à la veille de France-Sénégal pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du mondeHabituellement, le capitaine des Bleus se présente en conférence de presse de veille de match avec Didier Deschamps.

Read more »