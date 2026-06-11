Didier Deschamps et les Bleus : la France a-t-elle été vraiment malchanceuse lors du tirage au sort de la Coupe du monde ?

La France a-t-elle été vraiment malchanceuse lors du tirage au sort de la Coupe du monde ? Ce que disent les maths Didier Deschamps et les Bleus affronteront la Norvège et le Sénégal dès le premier tour. Quelle équipe a été la mieux servie lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ? La France a-t-elle vraiment été malchanceuse ? Professeur de mathématiques, Julien Guyon apporte son éclairage.

La France a-t-elle été vraiment malchanceuse lors du tirage au sort de la Coupe du monde ? Ce que disent les maths Didier Deschamps et les Bleus affronteront la Norvège et le Sénégal dès le premier tour.

Quelle équipe a été la mieux servie lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ? La France a-t-elle vraiment été malchanceuse ? Professeur de mathématiques, Julien Guyon apporte son éclairage. La Coupe du monde 2026 réunit 48 équipes, réparties en 12 groupes de 4.

Les équipes ont été réparties en 4 chapeaux, selon le classement FIFA, et les groupes ont été constitués en tirant au sort une équipe de chaque chapeau. Les trois pays hôtes - Canada, Mexique et États-Unis - ont fait exception au classement FIFA et ont été placés dans le chapeau 1. De même, les équipes qualifiées après le tirage au sort de décembre 2025, avaient été placées dans le chapeau 4, celui des équipes les plus faibles.

Cela a créé un biais fort en faveur du Canada, qui aurait sinon figuré dans le chapeau 3, et au détriment de la Turquie, qui aurait sinon été dans le chapeau 2. Avec mon étudiant Thomas Buchholtzer de l'École nationale des ponts et chaussées, Institut Polytechnique de Paris, nous avons réalisé 150 000 simulations de la procédure de tirage au sort officielle afin de quantifier et visualiser ces biais et de classer les équipes de la plus chanceuse à la moins chanceuse.similaire mais un peu plus précis, car il prend en compte la différence de buts et l'avantage du terrain) au moment du tirage au sort.

Voici les 48 distributions de probabilité de la force du groupe, basées sur nos simulations de tirage au sort - une pour chaque équipe. La Suisse est l'équipe qui a été la plus chanceuse. Parmi les autres équipes chanceuses figurent le Canada, le Mexique, la Tchéquie, le Qatar, la Corée du Sud, l'Égypte et l'Allemagne.

Le Canada a non seulement été favorisé par la procédure de tirage au sort, mais il a en plus eu de la chance lors du tirage lui-même. Parmi les équipes les moins chanceuses, on retrouve le Sénégal et la France (qui ont tiré la Norvège), les États-Unis et l'Australie (qui ont tiré la Turquie, de loin l'équipe la mieux classée du chapeau 4), ainsi que l'Autriche et l'Angleterre





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