L'équipe de France a battu l'Irlande du Nord 3-0 grâce à un triplé de Michael Olise lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde 2026, le 8 juin 2026 à Lille. Ce match était aussi le dernier de Didier Deschamps en France comme sélectionneur.

Le lundi 8 juin 2026, au stade Pierre-Mauroy de Lille , l'équipe de France de football a disputé son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026 contre l'Irlande du Nord.

Ce match revêtait une dimension particulière puisqu'il s'agissait également de la dernière confrontation de Didier Deschamps en tant que sélectionneur national sur le sol français. Le technicien, en poste depuis quatorze années, a vu ses joueurs l'emporter grâce à un triplé éclatant de Michael Olise, qui a ainsi marqué trois buts dans cette rencontre.

Cette victoire, Beyond the sporting result, was marked by a wave of emotion and recognition for Deschamps, who declared that "la boucle est bouclée" (the circle is complete) and that he felt "comme au premier jour" (like on the first day). He expressed his gratitude for the numerous testimonials of affection and acknowledged that many moments were experienced for the last time at Clairefontaine.

With a cool detachment, he aims to enjoy this final step and prepare the team as best as possible for the upcoming World Cup. The ambition remains intact: to add a third star to French football, after the successes as a player in 1998 and as a coach in 2018. The tournament in the United States, Mexico and Canada is about to begin, and Les Bleus will open their campaign against Senegal in a few days.

Meanwhile, other news concerning the World Cup emerges: the Swiss team notably chose a training camp in an area known for venomous snakes, raising safety concerns. Questions also arise about the logistical preparations of certain delegations, such as Iran's, which must travel after each match due to specific constraints.

Furthermore, a somali referee was reportedly refused entry to the United States shortly before the start of the competition, casting a shadow on the organizational aspects of this global event





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