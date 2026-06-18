Didier Deschamps donne quartier libre à ses joueurs après la victoire de l'équipe de France face au Sénégal

Les joueurs de l'équipe de France ont profité d'une soirée libre après la victoire face au Sénégal. Ils ont pu aller voir leurs familles, se balader en vélo et se détendre avant la suite de la Coupe du monde.

Didier Deschamps a donné quartier libre à ses joueurs après la victoire de l'équipe de France face au Sénégal . Les joueurs ont profité de cette soirée libre pour aller voir leurs familles dans le centre-ville de Boston .

Certains joueurs ont même dîné dans des restaurants italiens avec leurs compagnes. Les joueurs ont également profité de cette soirée pour se balader en vélo dans Boston. Didier Deschamps et Guy Stéphan se sont eux offerts une petite oxygénation en ville ce jeudi matin, totalement incognito. Les joueurs ont également profité de cette soirée pour se détendre et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde.

Les entraîneurs de l'équipe de France ont également profité de cette soirée pour se détendre et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde. Les joueurs de l'équipe de France ont également profité de cette soirée pour se détendre et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde. Les joueurs ont également profité de cette soirée pour se balader en vélo dans Boston et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde.

Les entraîneurs de l'équipe de France ont également profité de cette soirée pour se détendre et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde. Les joueurs de l'équipe de France ont également profité de cette soirée pour se détendre et se ressourcer avant la suite de la Coupe du monde





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