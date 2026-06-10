Didier Deschamps courtisé par le Real Madrid pour l'après-équipe de France

Le sélectionneur français affirme toujours ne pas se projeter sur la suite de sa carrière, mais révèle avoir reçu des propositions pour entraîner le Real Madrid après la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde 2026 est à l'horizon et Didier Deschamps est courtisé par le Real Madrid pour l'après-équipe de France. Le sélectionneur français affirme toujours ne pas se projeter sur la suite de sa carrière, mais révèle avoir reçu des propositions.

Il est inclus dans les listes de candidats pour entraîner le Real Madrid, mais n'a pas dévoilé la nature de ses liens avec le club de Kylian Mbappé, qui a finalement officialisé le retour de José Mourinho sur son banc. La seule certitude qu'a l'équipe de France pour cette Coupe du monde 2026, c'est qu'à son terme son sélectionneur Didier Deschamps laissera sa place.

Interrogé, le technicien tricolore s'est ouvert sur ce qu'il envisage pour son futur et les différentes propositions qu'il a reçues de la part d'équipes, et notamment du Real Madrid. C'est un feuilleton qui a agité les médias spécialisés pendant de longs jours : qui allait prendre la tête d'un Real Madrid quasiment en crise après une saison sans trophée, inacceptable pour un club de ce standing ?

Le nom de Zinédine Zidane, dont le mandat sur le banc madrilène a marqué les esprits grâce à ses trois victoires de suite en Ligue des champions (2016, 2017 et 2018), revenait avec insistance, mais ce dernier semble ne pas avoir donné suite à ces supposées avances de la part de son ancien club. Didier Deschamps va vivre lors de cette Coupe du monde 2026 sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France.

Le sélectionneur français affirme toujours ne pas se projeter sur la suite de sa carrière, mais révèle néanmoins avoir reçu des propositions. Inclus dans les listes de candidats pour entraîner le Real Madrid, il n'a pas dévoilé la nature de ses liens avec le club de Kylian Mbappé, qui a finalement officialisé le retour de José Mourinho sur son banc.

La seule certitude qu'a l'équipe de France pour cette Coupe du monde 2026, c'est qu'à son terme son sélectionneur Didier Deschamps laissera sa place. Interrogé, le technicien tricolore s'est ouvert sur ce qu'il envisage pour son futur et les différentes propositions qu'il a reçues de la part d'équipes, et notamment du Real Madrid.

C'est un feuilleton qui a agité les médias spécialisés pendant de longs jours : qui allait prendre la tête d'un Real Madrid quasiment en crise après une saison sans trophée, inacceptable pour un club de ce standing ? Le nom de Zinédine Zidane, dont le mandat sur le banc madrilène a marqué les esprits grâce à ses trois victoires de suite en Ligue des champions (2016, 2017 et 2018), revenait avec insistance, mais ce dernier semble ne pas avoir donné suite à ces supposées avances de la part de son ancien club





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