Le sélectionneur Didier Deschamps commence à se faire une idée des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde. Pour la grande majorité de cette liste, il n'y a pas de doute. L'exception est un profil en attaque, au milieu et au poste de gardien. Pour les gardiens, la seule interrogation majeure est de savoir qui va accompagner Mike Maignan et Brice Samba. Selon nos informations, c'est le gardien nordiste qui sera appelé par Deschamps ce jeudi soir lors de l'annonce au journal de 20 heures du TF1. Ce choix est la récompense d'un exercice exceptionnel sous les couleurs lensoises.

Le sélectionneur Didier Deschamps commence à se faire une idée des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde. Pour la grande majorité de cette liste, il n'y a pas de doute.

L'exception est un profil en attaque, au milieu et au poste de gardien. Pour les gardiens, la seule interrogation majeure est de savoir qui va accompagner Mike Maignan et Brice Samba. Selon nos informations, c'est le gardien nordiste qui sera appelé par Deschamps ce jeudi soir lors de l'annonce au journal de 20 heures du TF1. Ce choix est la récompense d'un exercice exceptionnel sous les couleurs lensoises





OnzeMondial / 🏆 42. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Didier Deschamps 26 Joueurs Retenus Profil En Attaque Gardeurs Mike Maignan Brice Samba Lucas Chevalier Alphonse Areola Jean Butez Côme Robin Risser Trophées UNFP Exercice 2025-2026 Couverture TF1 Journal De 20 Heures TF1 Nordiste L'exception

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Troisième gardien, structure de la liste : les derniers arbitrages de Didier Deschamps avant l'annonce des ...Les seules incertitudes parmi les 26 joueurs que Didier Deschamps retiendra, jeudi soir, portent sur l'identité du troisième gardien et la structure de la liste. Avec cinq ou six milieux ?

Read more »

Didier Deschamps n'est pas un habitué des surprises, mais cela lui est déjà arrivéDepuis sa première phase finale en 2014, Didier Deschamps a surtout surpris dans ses listes en rappelant deux anciens, Karim Benzema et N'Golo Kanté. Il communiquera celle pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi soir.

Read more »

Didier Deschamps n'est pas un habitué des surprises, mais cela lui est déjà arrivéDepuis sa première phase finale en 2014, Didier Deschamps a surtout surpris dans ses listes en rappelant deux anciens, Karim Benzema et N'Golo Kanté. Il communiquera celle pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi soir.

Read more »

Didier Deschamps surprise avec Mateta pour la Coupe du Monde 2026 ?Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pourrait faire une surprise en appelant Jean-Philippe Mateta au lieu de Randal Kolo Muani pour la Coupe du Monde 2026. Lucas Chevalier, touché par une saison noire au PSG, ne devrait pas faire partie de cette liste. Robin Risser, dernier rempart du Racing Club de Lens, a été préféré pour le remplacer.

Read more »