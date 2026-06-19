Diane Leyre dénonce des messages incitant à se jeter dans la Seine et lance un appel contre le cyberharcèlement

Après plusieurs semaines de violents commentaires en ligne, l'ancienne Miss France publie une nouvelle vidéo où elle expose les menaces reçues, rappelle l'impact du harcèlement numérique et appelle à la solidarité et au respect sur les réseaux sociaux.

Diane Leyle, élue Miss France 2022, continue de subir un assaut incessant de messages haineux sur les réseaux sociaux depuis son couronnement. Après avoir publié une première vidéo où elle lisait à haute voix les propos les plus violents adressés à son égard, la jeune femme a de nouveau pris la parole le vendredi 19 juin pour dénoncer la cruauté de certains commentaires, dont l'un incitait littéralement à se jeter dans la Seine.

Dans une nouvelle vidéo d'une dizaine de minutes, elle montre une sélection de messages qu'elle juge particulièrement choquants : insultes sur son physique, attaques personnelles, menaces implicites et invitations à l'autodestruction. Elle rappelle que, même si elle occupe une place publique, elle reste une être humain qui mérite le respect, et qu'il n'est jamais acceptable de souhaiter le mal à une personne que l'on ne connaît pas.

"Comment peut‑on écrire à quelqu'un qu'il devrait se jeter dans la Seine ? " s'interroge-t-elle, soulignant l'absurdité et le danger d'un tel discours, qui dépasse largement le cadre de la simple critique. Face à cette vague de cyberharcèlement, Diane Leyle ne se contente pas de dénoncer les agresseurs ; elle utilise son influence pour appeler à une réflexion collective sur le comportement en ligne.

Elle explique que les réseaux sociaux sont un espace de visibilité, mais également d'exposition aux attaques, surtout pour les femmes qui se trouvent au centre d'un débat public. En réponse aux messages de soutien affluant sous sa publication, elle insiste sur l'importance de la solidarité entre les femmes et rappelle que le problème du harcèlement ne touche pas uniquement les personnalités publiques, mais aussi les personnes ordinaires qui se retrouvent ciblées pour leurs opinions ou leur apparence.

Elle cite l'exemple de Miss Aquitaine et Miss Provence, victimes récentes de menaces similaires, et invite les internautes à réfléchir à l'impact réel de leurs propos, qui peuvent conduire à des souffrances psychologiques profondes voire à des actes désespérés. Parallèlement à ces prises de parole, Diane Leyle poursuit son engagement associatif, notamment à travers le gala de charité organisé par l'association Les Bonnes Fées pour Octobre Rose.

Ce type d'action montre qu'elle ne veut pas être définie uniquement par le harcèlement qu'elle subit, mais aussi par son implication dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre le cancer du sein et la promotion de la santé des femmes. En publiant régulièrement des extraits de ses échanges avec les détracteurs, elle transforme son compte en un véritable journal intime numérique, où chaque commentaire devient un témoignage du combat contre la méchanceté en ligne.

Son message final, adressé à ses soutiens comme à ses critiques, est clair : la liberté d'expression ne doit jamais se confondre avec le droit d'injurier, de menacer ou d'inciter à l'autodestruction. Elle conclut en appelant à un changement de mentalité collective, afin que les plateformes numériques deviennent des espaces où l'on peut partager, débattre et soutenir les autres sans crainte d'être déshumanisé





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Diane Leyre encore violemment critiquée sur son physique, elle publie une nouvelle vidéo coup de gueuleDiane Leyre n'est pas du genre à se laisser faire. La jeune femme est très active sur ses réseaux sociaux, qu'elle peut utiliser comme un journal intime. Que cela plaise ou non ! Et même lorsque ses détracteurs se font connaître, elle n'hésite pas à afficher leurs messages. Comme ce mercredi 17 juin, avec une sélection de commentaires déplacés.

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