Diana Ross revient en France après dix-huit ans d'absence

Après une longue absence, la chanteuse légendaire Diana Ross revient en France pour célébrer son anniversaire avec un concert au sein de l'Accor Arena de Paris.

Diana Ross , l'une des icônes les plus emblématiques de la soul et du disco, revient en France après dix-huit ans d'absence. La chanteuse, célèbre pour ses succès sur plusieurs décennies, a annoncé son retour dans un communiqué. Diana Ross fêtera son anniversaire avec un concert au sein de l' Accor Arena de Paris le dimanche 6 juillet 2025. Cette date marquera son premier concert dans cette salle mythique, autrefois connue sous le nom de Bercy, depuis 1985.

La star, enthousiaste à l'idée de retrouver ses fans français, a déclaré : « J'aime vraiment la France et la ville radieuse de Paris, l'un de mes endroits préférés au monde ». Elle avoue ressentir déjà « de l'excitation et votre énergie » avant son retour. « Préparez-vous, Paris, j'arrive ! » annonce-t-elle avec enthousiasme. Selon les informations de RTL, Diana Ross devrait débuter son spectacle parisien avec son tube emblématique « I'm Coming Out », extrait de son album « Diana » sorti en 1980 et produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic.La billetterie pour ce concert unique ouvrira ses portes le 14 février 2025. Les prix des billets s'échelonneront de 78,50 à 172 euros.





