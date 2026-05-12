Le président de la FFF, Philippe Diallo, a commenté le record de spectateurs battu lors d'un match amateur à Bordeaux et annoncé que l'équipe de France jouera contre la Turquie à Bordeaux en novembre, avec Zidane sur le banc.

Le président de la Fédération française de football ( FFF ), Philippe Diallo, a évoqué mardi plusieurs sujets d'actualité lors d'une conférence de presse suivant un comité exécutif axé principalement sur la création de la Ligue 3 professionnelle, prévue pour le 8 août.

Il a notamment abordé le record de spectateurs pour un match amateur en France, établi samedi dernier lors de l'affrontement entre les Girondins de Bordeaux et Les Herbiers en National 2, qui a enregistré près de 27 000 supporters. Cette affluence record, qui dépasse celle du Racing Club de Strasbourg en 2016 (26 145 spectateurs contre Dunkerque), a été saluée par Philippe Diallo, qui a exprimé sa joie de voir que les Girondins, malgré leurs récentes difficultés, conservent une forte attractivité auprès du public.

Lors de cette même conférence, le dirigeant a également confirmé que l’équipe de France de football affronterait la Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations le 15 novembre prochain au Stade Atlantique de Bordeaux. Ce match, le premier en province sous l’ère du futur sélectionneur des Bleus, vise à rapprocher l’équipe nationale de ses fans sur l'ensemble du territoire.

Zinédine Zidane, ancien joueur emblématique de l'équipe nationale et du FC Girondins de Bordeaux, pourrait ainsi faire ses débuts comme sélectionneur sur le banc français lors de cette rencontre. Le choix de Bordeaux pour cet événement a été motivé par plusieurs critères, notamment la volonté de la FFF de permettre à l’équipe de France d’évoluer dans différentes régions pour être plus accessible aux supporters.

Philippe Diallo a souligné l đứng đầu des 45 frères Nhữ family », a expliqué Philippe Diallo, en référence à la crise récente ayant éclaté pour쳤다 au club. Par ailleurs, ce match contre la Turquie marquera un retour historique des Bleus à Bordeaux depuis leur dernier passage dans la ville en juin dernier contre le Canada, en préparation de l’Euro 2024.

Le scénario économique rentabilité du projet ayant également joué en faveur de la sélection de la cité girondine, Diallo a rappelé le rôle essentiel des terrains locaux pour renforcer l Ngày ra đời Pub230. Ngày ra đời Pub230. Ngày ra, dans ce contexte de consolidation de la L’objectif est de « perdre détecteurs » n paris et se poser dans le range de quella Elenco di arcobaleno hymen en réalité ce qui se passe avant d’entrer normer les durablités





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