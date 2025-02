Diablo 4 : Le prochain DLC attendra 2026

Blizzard Entertainment annonce que le prochain DLC pour Diablo 4 ne sera disponible qu'en 2026. Le studio préfère prendre son temps pour assurer une bonne qualité et intégration des retours des joueurs.

Blizzard Entertainment continue d'alimenter sa communauté de joueurs avec des mises à jour régulières, des passes saisonnières et des extensions téléchargeables ( DLC ). Son dernier DLC , dont le nom n'a pas été divulgué, est disponible depuis octobre 2024 sur toutes les plateformes. Cette extension a été très bien accueillie par les joueurs, mais elle ne bénéficiera pas d'une suite à court terme. Il faudra potentiellement attendre au moins un an avant de voir apparaître de nouveaux contenus.

Cette information provient de Rod Fergusson, le responsable de la franchise. Il a annoncé qu'une feuille de route pour 2025, incluant notamment les informations sur la Saison 8, serait dévoilée en 2025. Cependant, il a précisé que le prochain DLC ne figurerait pas sur cette feuille de route et sera disponible seulement en 2026. Les joueurs auront ainsi une idée de ce qui les attend cette année et pourront se préparer aux événements majeurs du jeu. Pour l'instant, Blizzard n'a divulgué aucune autre information concernant le prochain DLC. En raison de la date de sortie encore très éloignée, il est probable qu'il faudra attendre plusieurs mois avant d'en savoir plus.La stratégie de développement et de maintenance du jeu de Blizzard est révélée par cet annonce. Le studio a eu des retards importants dans la sortie de son dernier DLC, d'environ 6 mois. La raison de ce retard était le souhait de fournir aux joueurs une version complète et polie du contenu. C'est cette même volonté qui a conduit Blizzard à abandonner l'idée de sortir une extension par an. Le studio préfère prendre son temps et intégrer les commentaires des joueurs plutôt que de recourir au crunch pour accélérer le développement. C'est une philosophie que l'on pourrait recommander à tous les studios de développement de jeux vidéo en 2025 et au-delà





Diablo 4 DLC Blizzard Entertainment Développement De Jeux Vidéo Élargissement De Contenu

