Diabetes : la génétique moins décriée que montre la mode de vie

Une étude menée pendant 14 ans a montré que le mode de vie pèse plus lourd que les gènes sur le risque de développer un diabète de type 2. Plus d'un sur deux cas pourraient être évités si les individus adoptaient un mode de vie sain, même en présence d'un risque génétique élevé.

Une étude menée pendant près de 14 ans chez 332 251 adultes a changé radicalement l'idée : le destin du diabète serait établi dans les gènes.

En combinant le risque héréditaire avec les habitudes de vie, des chercheurs ont montré que la vie quotidienne pèse plus lourd que l'ADN sur le risque de développer un diabète de type 2. Leurs calculs suggèrent que plus d'un sur deux cas pourraient être évités si les personnes les plus exposées adoptaient un mode de vie sain.

Le diabète : le mode de vie plus important que la génétique Les chercheurs ont suivi pendant plus de 13 ans des adultes de 40 à 69 ans sans diabète au départ. Parmi eux, environ 4 % ont développé un diabète de type 2.

Ils ont classé chaque participant en fonction d'un score de risque génétique basé sur 783 variants (faible, intermédiaire, élevé) et d'un score de mode de vie établi par quatre critères de l'American Heart Association : l'indice de masse corporelle, le tabac, l'activité physique et la qualité de l'alimentation. Le risque génétique et le mode de vie peuvent augmenter indépendamment la possibilité de développer la maladie, mais le mode de vie a un impact plus marqué.

En revanche, les résultats montrent que le mode de vie «inactif» multiplie par presque 7 le risque de diabète en comparant aux facteurs de risque génétique élevés, alors que le risque augmente par seulement 2,6. Comme montrent ces résultats, même s'il est vrai que la prédisposition génétique joue un rôle crucial, les choix de mode de vie ont un impact nettement plus important sur le risque de diabète.

Encourager, cela signifie que chacun peut réduire de manière significative son risque grâce à des comportements plus sains, quelle que soit sa génétique





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