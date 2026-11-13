Diabète de type 1 : des parents de Dordogne fondent l'association Assa 24

En Dordogne, l'association Assa 24 réunit une vingtaine de familles touchées par le diabète de type 1 et organise une journée de collecte de fonds dimanche 15 novembre.

En Dordogne, quatre mamans ont fondé en septembre 2025 l'Association sans sucre ajouté, appelée Assa 24, pour soutenir les familles dont un enfant vit avec un diabète de type 1. Aurélie Raffier, Marlène Péret, Audrey Caelen et Maud Valentini sont à l'origine de cette structure, qui réunit une vingtaine de familles du département.

Quatre jeunes Périgourdins, Nolhan, 17 ans, Paul, 7 ans, Juliette, 10 ans, et William, 5 ans, sont concernés par cette maladie chronique, aujourd'hui incurable. Le diagnostic a été posé lorsqu'ils avaient entre 17 mois et 3 ans et demi, selon le cas. Les enfants suivis par l'association ont entre 18 mois et 18 ans.

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Un diagnostic qui bouleverse toute la famille

Le diabète de type 1 impose une surveillance permanente, qui touche l'ensemble du foyer. Aurélie Raffier, la maman de Nolhan, explique que la famille a été anéantie au moment du diagnostic, qui est tombé alors que son fils avait 3 ans.

Marlène Péret, la maman de Paul et présidente d'Assa 24, insiste sur la charge mentale que représente la maladie. Selon elle, il faut accepter que l'enfant soit malade à vie, le surveiller en continu et apprendre à utiliser le matériel, surtout lorsqu'il s'agit d'un tout-petit.

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Cette réalité concerne aussi les grands-parents, qui n'osent parfois plus garder leurs petits-enfants. Les deux fondatrices ne connaissaient pas la maladie avant le diagnostic, et aucun cas n'existait dans leur entourage.

Informer le public et sensibiliser l'école

L'association a été créée pour rassurer, accompagner et informer les familles. Elle organise des ateliers et des conférences avec des professionnels de santé, afin de démystifier la maladie auprès du grand public.

Marlène Péret rappelle plusieurs idées reçues. Un enfant diabétique peut être invité à un goûter d'anniversaire et pratiquer presque tous les sports, Nolhan ayant notamment fait de la boxe. Le diabète de type 1 n'est pas causé par une consommation trop importante de sucre, et un jeune diabétique peut manger ce qu'il veut si son insuline est adaptée en temps réel.

Le milieu scolaire constitue l'un des défis majeurs de l'association. Marlène Péret cite des enfants contraints de changer d'école face à la frilosité d'un établissement, et plaide pour un discours rassurant. Selon elle, le diabète de type 1 n'est pas plus difficile à gérer qu'une allergie alimentaire.

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Des progrès techniques et un soutien à collecter

Les familles fondent leurs espoirs sur la recherche, car la maladie ne se guérit pas aujourd'hui. Aurélie Raffier, trésorière de l'association, affirme qu'en treize ans, depuis que son fils est malade, les évolutions ont été nombreuses, notamment pour le matériel de contrôle et d'injection de l'insuline.

Pendant quatre ans, Aurélie Raffier et son mari ont contrôlé la glycémie de Nolhan toutes les deux à trois heures, jour et nuit, avant de lui injecter l'insuline en conséquence. Aujourd'hui, des pompes assurent à la fois le contrôle et l'adaptation de la quantité d'insuline, grâce à un capteur fixé au bras.

Pour financer ses actions, l'association organise une séance festive et sportive dimanche 15 novembre, au gymnase du Sivos. Le samedi 14 novembre correspond à la Journée mondiale du diabète, et l'association cherche également des relais en Sarladais et dans le nord du département.