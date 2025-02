Di Maria: Messi est le meilleur, Ronaldo est dans une mauvaise génération

Angel Di Maria, ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, a soutenuLionel Messi comme le meilleur footballeur de tous les temps lors d'une interview avec Infobae.

Angel Di Maria, l'ancien ailier du Paris Saint-Germain, a vivement réagi aux affirmations de Cristiano Ronaldo selon lesquelles il serait le meilleur footballeur de l'histoire. Dans une interview accordée à Infobae le jeudi 13 février, Di Maria s'est montré fermement partisan de son compatriote Lionel Messi. « Cela ne me surprend pas, j'ai passé quatre ans avec lui.

Il a toujours été comme ça, il a toujours fait ces déclarations, il a toujours essayé d'être le meilleur », a déclaré Di Maria, qui a joué aux côtés de Ronaldo au Real Madrid entre 2010 et 2014. \Di Maria a souligné les nombreuses distinctions remportées par Messi, notamment ses huit Ballons d'Or contre cinq pour Ronaldo. « Il y a beaucoup, beaucoup de différences », a-t-il affirmé. « Le fait d'avoir été champion du monde est une autre très grande différence, en plus d'avoir deux Copa América (Cristiano Ronaldo a l'Euro 2016 à son palmarès, ndlr). » L'attaquant de Benfica a également évoqué la performance de Messi sur le terrain, affirmant qu'il jouait « comme s'il était dans son jardin ». \« À 40 ans, il fera toujours tiki taka, tiki taka, tiki taka. Il est comme ça », a conclu Di Maria, avant de déclarer sans détour : « Pour moi, Leo est le meilleur au monde et le meilleur de l'histoire, sans aucun doute. », À 37 ans, Di Maria reste un joueur clé de Benfica, avec 14 buts et 8 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison.





