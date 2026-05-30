DGCCRF : contrôles renforcés sur le bail civil pour lutter contre le contournement de l'encadrement des loyers

La DGCCRF renforce ses contrôles sur le bail civil, utilisé abusivement pour contourner l'encadrement des loyers. Les propriétaires risquent des sanctions financières lourdes, notamment le remboursement des loyers perçus en trop, des amendes administratives et des poursuites pour pratiques trompeuses.

Le bail civil , un contrat de location souvent utilisé pour des situations spécifiques comme les résidences secondaires ou les logements de fonction, est devenu un outil de contournement de l' encadrement des loyers dans les grandes villes françaises.

Face à cette dérive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé un renforcement significatif de ses contrôles à partir de 2026. L'objectif est de détecter les abus où des propriétaires et des professionnels de l'immobilier proposent un bail civil à des locataires dont le logement constitue en réalité leur résidence principale, ce qui relève normalement de la loi du 6 juillet 1989 sur les locations d'habitation.

Cette loi impose notamment un encadrement des loyers dans certaines zones tendues, une protection accrue pour les locataires et des règles strictes en matière de congé. En utilisant un bail civil, les bailleurs espèrent échapper à ces contraintes et fixer des loyers plus élevés que les plafonds autorisés. Les contrôles de la DGCCRF se concentreront sur les annonces de location diffusées par des professionnels dans les zones soumises à l'encadrement des loyers.

Les enquêteurs examineront divers indices permettant d'établir que le logement sert de résidence principale : la déclaration fiscale du locataire à cette adresse, des factures d'énergie, une attestation employeur, ou encore l'absence de caractère temporaire du séjour. Louis du Merle, directeur juridique de l'ANIL, rappelle que même si le contrat mentionne explicitement un bail civil, cela ne suffit pas à exclure l'application de la loi de 1989 si les conditions de résidence principale sont réunies.

Les sanctions peuvent être lourdes : le principal risque est la requalification judiciaire du bail civil en bail d'habitation classique, avec des conséquences financières importantes pour le propriétaire. Par exemple, dans une ville où le loyer plafond est de 950 euros, un propriétaire qui loue 1 200 euros par mois sous bail civil pourrait devoir rembourser 250 euros mensuels, soit 3 000 euros par an, et jusqu'à 9 000 euros sur trois ans.

À cela s'ajoutent l'annulation d'un congé délivré illégalement, des dommages-intérêts, et la remise en cause de clauses contractuelles abusives. Au-delà de la requalification, la DGCCRF peut infliger des sanctions administratives pour pratiques commerciales trompeuses. Proposer un bail civil pour un logement destiné à être la résidence principale constitue un défaut d'information précontractuelle, passible d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Si le professionnel participe activement au montage litigieux, les sanctions peuvent être plus sévères, bien que l'administration précise qu'elles restent proportionnées à la gravité des manquements. Le bail civil n'est pas le seul contrat détourné : certains propriétaires utilisent aussi le bail mobilité, conçu pour des publics temporaires comme les étudiants ou les travailleurs saisonniers, mais appliqué abusivement.

D'autres louent le logement à une société plutôt qu'à une personne physique, car la loi de 1989 ne s'applique pas aux baux conclus avec des personnes morales. Ces pratiques sont désormais dans le viseur des autorités, qui entendent protéger les locataires et garantir l'équité sur le marché locatif





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