Déviations bus 31, 32, 33 et 89 à Marseille risque effondrement immeuble

Quatre lignes de bus de la RTM sont déviées à Marseille ce 12 novembre 2026 en raison d'un risque d'effondrement d'un immeuble. Détails des trajets et arrêts supprimés.

Un risque d'effondrement structurel affectant un immeuble situé à Marseille perturbe significativement le trafic des transports en commun ce jeudi 12 novembre 2026. L'urgence touche spécifiquement le carrefour stratégique situé au croisement du boulevard National et du boulevard de Strasbourg, dans le 3e arrondissement de la ville. Cette situation critique impose immédiatement des mesures restrictives pour assurer la sécurité des passagers et des riverains de la zone touchée.

Impact immédiat sur le réseau RTM ce jeudi

La Régie des Transports Metropolitains (RTM) a annoncé la modification des itinéraires de quatre lignes de bus majeures de son réseau pour la journée du 12 novembre 2026. Les lignes 31, 32, 33 et 89 sont directement concernées par ces adaptations temporaires mais nécessaires. Plusieurs arrêts habituels ne sont malheureusement pas desservis en raison de la fermeture ou de la restriction d'accès aux rues avoisinantes l'immeuble menaçant de s'effondrer.

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Cette décision opérationnelle vise à contourner la zone à risque identifiée par les autorités compétentes. Les conducteurs et les usagers doivent prendre note de ces changements soudains pour éviter tout retard ou confusion lors de leurs déplacements quotidiens dans le quartier concerné. La priorité reste l'évacuation ou le confinement sécurisé des abords immédiats du bâtiment instable.

Modifications des itinéraires direction Les Aygalades

Les bus circulant en direction des Aygalades doivent suivre un parcours dévié précis qui contourne le péril architectural. Le nouvel itinéraire impose aux véhicules d'emprunter l'avenue Roger Salengro, de continuer sur le boulevard National et de traverser la rue Loubon pour rejoindre leur destination finale. Cette alternative permet de maintenir une circulation fluide tout en maintenant une distance de sécurité avec le site à problème.

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Cette déviation entraîne la suppression temporaire de quatre arrêts de bus sur le trajet habituel. Les voyageurs destinés à descendre à ces points spécifiques doivent s'adapter en cherchant des points de débarquement alternatifs situés plus loin le long du boulevard National ou de la rue Loubon. Il est crucial de consulter les informations en temps réel avant de se rendre à ces stations.

Changements pour la direction Canebière Bourse

La circulation dans l'autre sens, en direction de la Canebière Bourse, subit elle aussi une reconfiguration majeure de son tracé habituel. Les bus empruntent désormais le boulevard de Plombières, continuent par la rue Félix Pyat, suivent le boulevard National et se dirigent enfin vers le boulevard de Paris. Ce circuit alternatif est conçu pour éviter les zones où l'effondrement pourrait menacer l'intégrité des infrastructures routières.

Sept arrêts ne sont pas desservis sur ce parcours spécifique en direction de la Canebière Bourse. Les usagers doivent être particulièrement vigilants car la densité des arrêts supprimés est plus élevée que sur les autres lignes. La perturbation s'étend sur un tronçon important reliant les boulevards périphériques au centre-ville historique de Marseille.

Conséquences pour les liaisons Réformés et Canet

Les trajets en direction des Réformés sont également impactés par ces mesures de sécurité rigoureuses. Le bus emprunte le boulevard de Plombières, la rue Félix Pyat, le boulevard National, le boulevard de Paris, la place Marceau, la place des Marseillaises et la rue de la Grande Armée. Cette série de détours complexes vise à isoler complètement la zone du risque structurel de la circulation lourde.

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Huit arrêts sont temporairement supprimés pour cette destination, représentant une perturbation significative pour les résidents locaux. Dans le sens opposé, en direction du Canet, la déviation s'effectue principalement par l'avenue Roger Salengro et le boulevard National, entraînant la suppression de six arrêts. Pour le trajet vers le Centre Bourse, cinq arrêts sont quant à eux supprimés après passage par le boulevard National et le boulevard de Paris.