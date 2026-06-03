Déviation de La Chapelle-en-Serval : enquête publique et opposition locale

Une enquête publique est en cours pour la création d'une déviation de 2,5 km destinée à détourner les 22 000 véhicules quotidiens de la RD1017 qui traverse le village de La Chapelle-en-Serval. Si le maire défend un projet indispensable pour réduire les nuisances et dynamiser le centre-bourg, une association locale s'oppose à la destruction d'espaces naturels protégés et à la banalisation du village. Deux permanences du commissaire enquêteur sont prévues en juin.

Un projet de déviation routière pour contourner le village de La Chapelle-en-Serval, dans l'Oise, est actuellement soumis à une enquête publique . La commune, traversée par la route départementale 1017, dite rue de Paris, subit un trafic quotidien d'environ 22 000 véhicules, principalement des trajets domicile-travail entre l'Oise et la région parisienne.

Cette situation coupe le village en deux, génère des nuisances acoustiques, de la pollution et des problèmes de sécurité pour les piétons. Le projet prévoit la construction d'une route de 2,5 km de long, à deux voies de 3,5 mètres chacune, avec quatre carrefours à sens giratoire, pour une durée estimée de travaux de 24 mois par le Département de l'Oise.

L'objectif affiché est d'améliorer la qualité de vie en centre-ville, de réduire la circulation dans le village, les nuisances sonores et la pollution atmosphérique, tout en facilitant l'accès aux commerces. Le maire, Daniel Dray, juge ce projet crucial, car la RD1017 dépasse le seuil des 15 000 véhicules par jour. Il souhaite également transformer l'ancienne route en voie communale limitée à 30 km/h, avec création de places de stationnement et d'une piste cyclable pour dynamiser le centre-bourg.

Cependant, le projet suscite une opposition significative. Une pétition en ligne, portée par l'association Cœur Capellois et signée par plus de 200 personnes, dénonce les risques de bétonnage et de banalisation du village. Les opposants rappellent que la commune connaît déjà une vague de constructions importante selon le PLU, et que l'ajout d'une déviation pourrait transformer un village paisible en une ville congestionnée.

Sur le plan environnemental, le tracé se situe dans le Parc naturel régional Oise - Pays de France et traverse le massif des Trois Forêts, qui abrite plus de 400 espèces végétales dont 92 très rares. Les détracteurs craignent la destruction d'espaces naturels et des menaces sur le patrimoine, notamment l'église, le prieuré et le vieux château.

Le maire conteste ces arguments, affirmant que le projet a reçu les validations du Parc naturel, de Natura 2000 et du ministère de l'Environnement, et que seuls quelques arbres seront abattus car la route longera la forêt sans la traverser. Deux permanences du commissaire enquêteur sont prévues avant la clôture de l'enquête publique, les 6 et 19 juin, pour recueillir les observations du public.

Le débat oppose ainsi développement des infrastructures et préservation du cadre de vie dans un territoire déjà soumis à une pression urbaine croissante





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