Deuxième Amour : Des Histoires de Vie, de Déuil et de Reconstitution

Cet article explore les histoires de trois couples, Philippe et Isabelle, Catherine et son conjoint, et Dominique et Christian, qui ont trouvé l'amour après une perte amoureuse. Il met en lumière les défis et les joies qu'impliquent de reconstruire une vie amoureuse après un deuil.

Philippe, 83 ans, vivant à Tanger au Maroc, partage son histoire d'amour «harmonieuse» et «pacifiée» avec Isabelle, sa femme depuis 27 ans. Le chemin de leur rencontre a été semé d'embûches. Après la mort de son épouse, mère de son fils, dans un accident de voiture à l'âge de 48 ans, Philippe a eu du mal à renouer avec l'amour.

Le 31 janvier 1993, le signal rouge de son répondeur a été comme un «coup de tonnerre dans son ciel bleu», l'informant de la disparition de sa femme avec qui il avait vécu une «grande histoire d'amour». Il s'est essayé à quelques relations sans succès, se sentant «ligotié sexuellement» et comme s'il «trompait sa femme». Quatre ans plus tard, une annonce dans le Nouvel Observateur a marqué un tournant dans sa vie. Après plusieurs échanges de lettres, Isabelle est venue le visiter à Tanger, dans sa maison où les photos de son épouse décédée décorent chaque recoin. Philippe, malgré le désir de construire une nouvelle histoire, était encore imprégné d'un sentiment de culpabilité et de deuil non résolu. Isabelle a persévéré et soutenu Philippe, qui, avec le temps, s'est senti «très bien».Les amis de Philippe ont pleinement accepté Isabelle, mais l'un de ses fils, âgé de 28 ans au moment du décès de sa mère, a mal vécu leur relation à ses débuts. Le temps a estompé les dissensions, mais il persiste «un petit quelque chose». Catherine, l'autre partie de ce récit, a également connu des difficultés avec ses cinq enfants lorsqu'ils ont découvert de manière «implicite» et très rapide sa nouvelle histoire. Elle soutient que cela a été «très très dur» pour eux. Comme ses amis, ses enfants ont ressenti un sentiment de «remplacement», mais Catherine affirme que son besoin d'une nouvelle relation était «de l'ordre de la survie» après la mort de son mari, un «homme et père formidable» qu'elle avait rencontré à 15 ans. Elle ne voulait pas se définir uniquement comme grand-mère et veuve. Dominique, quant à elle, vit une relation plus «raisonnable», «mature» et «calme» avec son deuxième mari et père de son deuxième enfant, Christian, avec qui elle est en couple depuis 40 ans. Elle reconnaît que le «grand amour» qu'elle a vécu auparavant est différent de celui qu'elle partage aujourd'hui. Contrairement à son premier mari «très protecteur», Christian est «rêveur, un peu poète». Elle se réjouit de «vieillir avec lui» mais avoue «regretter» son ancien amour





