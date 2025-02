Deux vaches normandes sélectionnées pour le Salon de l'agriculture de Paris

Justine Mancel et Valentin Lequertier du Gaec de la Cavée Mancel à Saint-Martin-d’Audouville ont deux bovins sélectionnés pour le Salon international de l’agriculture de Paris.

Dernière ligne droite pour les éleveurs de la région de Montebourg (Manche) qui ont des bovins de race normande sélectionnés pour le Salon international de l’agriculture de Paris qui se déroulera porte de Versailles du samedi 22 février au dimanche 2 mars 2025. Parmi eux, nous retrouvons Justine Mancel et Valentin Lequertier du Gaec de la Cavée Mancel à Saint-Martin-d’Audouville.

Deux vaches sélectionnées Après avoir repris l’élevage de sa mère Colette au 1er février 2019, Valentin a pris la décision de former un Gaec avec Justine en avril 2022 après une année de parrainage. « Je me rends au Salon de l’agriculture depuis de nombreuses années. Ce qui a donné un résultat en 2024 puisque nous avons obtenu le prix de Championne jeune 2024 avec Sun Sept. Pour cette édition 2025, nous avons deux bovins sélectionnés : Tamise en titulaire et Tina Sept en suppléante. » Valentin LequertierIl faut savoir qu’au concours de Paris, 40 bovins de race normande sont présentés sur 60 sélectionnés. Si un bovin titulaire ne peut se rendre au Salon, un bovin suppléant prendra sa place. Tamise, la titulaire Au Gaec de la Cavée Mancel, la titulaire est Tamise qui aura 3 ans au printemps. Elle sera présentée dans la section 01 A jeune : Femelle en cours de 1re lactation. Elle est l’arrière-petite-fille de Bêtise qui a participé au Salon au moins trois fois, au Space à Rennes et au Concours national de la Normande également à Rennes. Justine Mancel et Valentin Lequertier La mère de Bêtise est Labêtise et son père Navire. Tamise a été à Lessay en septembre 2024 pour la première fois, ainsi qu’au concours d’arrondissement à Valognes. « Tamise a vêlé à 24 mois », ont-ils poursuivi. Elle est à 290 jours de lactation, pour 7 481 kg brut donnant 43,9 g/kg de TB et 33,6 g/kg TP soit 8 283 kg standard. Tina Sept, la suppléante Un second bovin a été sélectionné comme suppléante, il s’agit de Tina Sept, toujours en section 01A jeune. Elle aura 3 ans au printemps. On a pu la suivre au cours du concours d’arrondissement de Valognes. C’est une descendante de Dix Sept et une tante de Sun Sept. Sa mère est Nina Sept (grand-mère de Sun Sept) et le père est Aubray. Ensuite, Justine et Valentin prépareront le National qui aura lieu à la foire de Rennes fin mars. Ils attendent de connaître les bovins retenus. Sur le Gaec, Justine et Valentin accueillent Romane en stage.





