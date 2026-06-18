Deux tiers des Français en difficulté face à la chaleur dans leur logement, selon la Fondation pour le Logement

Une étude de la Fondation pour le Logement révèle que les deux tiers des Français ont des difficultés à supporter la chaleur dans leur logement. L'organisation réclame un plan d'installation de volets et de brasseurs d'air d'ici 2040, évalué à 1,1 milliard d'euros par an, et demande la mise en place de plans 'grand chaud' pour les personnes précaires, alors que le ministre du Logement a annoncé des mesures comme une TVA réduite pour les pompes à chaleur.

Les deux tiers des Français éprouvent des difficultés à supporter la chaleur dans leur logement, révèle une étude de la Fondation pour le Logement. Son directeur d'études, Manuel Domergue, réclame notamment la mise en place d'un plan pour installer des volets ou des brasseurs d'air dans tous les logements.

Les mesures annoncées mercredi 17 juin par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, pour faciliter l'adaptation des logements aux fortes chaleurs sont, selon la Fondation, insuffisantes. Celle-ci publie donc jeudi une étude sur la précarité énergétique d'été qui établit que les deux tiers des Français ont des difficultés à supporter la chaleur dans leur logement.

Pour accélérer l'adaptation des logements aux canicules, le ministre propose une TVA réduite pour les pompes à chaleur réversibles air/air ou encore une majorité simple pour le vote de travaux de rénovation d'ampleur en copropriété. D'après l'étude de la Fondation, un habitat sur deux ne protège pas des fortes chaleurs et peut se transformer en véritable "bouilloire". Le ministre du Logement propose de recenser les logements exposés sans protection.

"40% des logements exposés sud-est ou sud-ouest n'ont pas de volets", indique-t-il. La Fondation réclame un plan d'installation de volets et de brasseurs d'air dans tous les logements d'ici 2040, à hauteur d'1,1 milliard d'euros par an. L'étude analyse aussi les quartiers populaires, surexposés aux canicules, alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France cette semaine. D'après les conclusions de la Fondation, les habitants des quartiers populaires sont davantage vulnérables à la chaleur et plusieurs facteurs peuvent l'expliquer.

Elle évoque l'urbanisme, une concentration du bâti, l'absence de végétation et la qualité des matériaux de construction.

"C'est très inégalitaire quand même, parce que c'est beaucoup plus fort en ville, c'est beaucoup plus fort quand vous êtes en appartement dans du logement collectif, quand vous n'avez pas un jardin autour de vous. Et c'est beaucoup plus fort aussi pour les logements, les appartements qui sont au dernier étage, et c'est aussi beaucoup plus dur à vivre quand c'est un petit logement et quand vous êtes en surpeuplement", souligne Manuel Domergue.

Sur le plan politique, la Fondation souhaite que la proposition de loi transpartisane "Zéro logement bouilloire", déposée l'année dernière par plus de 150 députés, soit mise à l'agenda de l'Assemblée nationale. Enfin, comme en hiver pour les plans grand froid, la Fondation réclame la mise en place de plans "grand chaud", pour pouvoir ouvrir des places d'hébergement pour les plus précaires et pour renforcer les maraudes.

L'organisation rappelle que le risque de décès est aussi élevé pendant les canicules que pendant les vagues de froid pour les personnes sans-abri. En 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur, rappelle enfin la Fondation





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