Deux Textes sur la Fin de Vie au Parlement : Soins Palliatifs et Aide Active à Mourir Séparés

Le gouvernement français dévoile son plan pour aborder le délicat sujet de la fin de vie avec deux textes distincts au Parlement, un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide active à mourir. Cette décision, prise par le ministre de la Justice François Bayrou, suscite des réactions mitigées, avec des partisans de l'approche unifiée critiquant la séparation des deux sujets.

Le gouvernement français prévoit de présenter deux textes distincts sur la fin de vie au Parlement « probablement en mai » : un sur les soins palliatifs et un autre sur l'aide active à mourir. Cette décision, prise par le ministre de la Justice François Bayrou, met fin aux discussions qui envisageaient un seul texte regroupant les deux sujets.

Alors que l'Élysée et la ministre de la Santé Catherine Vautrin préféraient une approche unifiée, Bayrou a opté pour une séparation afin de répondre aux demandes des opposants à l'euthanasie et au suicide assisté. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a confirmé cette position lors d'une interview sur Public Sénat, soulignant la clarté du Premier ministre sur ce sujet. Elle a également ajouté que le gouvernement ne « repart pas de zéro » et qu'il s'agit de déterminer les modalités de ces deux textes, qui pourraient prendre la forme de projets de loi ou de propositions parlementaires. Le gouvernement ambitionne une discussion parlementaire des deux textes « probablement en mai » et une adoption « le plus rapidement possible ». Cette annonce a suscité des réactions mitigées. Olivier Falorni, député de Charente-Maritime et fervent défenseur de l'aide active à mourir, s'est exprimé sur la décision de scinder le projet de loi, estimant que les convictions personnelles de François Bayrou ne devraient pas dicter la politique. Il a également exprimé son souhait de reprendre le travail sur la proposition de loi Falorni, dont l'examen avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Il a annoncé une rencontre avec le Premier ministre pour aborder ce sujet.Des précisions sur la nature exacte des deux textes et leur contenu restent attendues. Cependant, cette décision marque un développement important dans le débat sur la fin de vie en France, ouvrant la voie à une discussion plus approfondie sur les deux aspects du sujet : les soins palliatifs et l'aide active à mourir.





